【不停車繳費】260名收費隧道員工或遭打爛飯碗　運房局稱將積極安排轉職

▲ （經濟日報資料圖片）

政府將於2022年年底開始，陸續在政府收費隧道和青沙管制區採用不停車繳費系統，屆時約260名現職收費員或面臨失業，有立法會議員關注政府有否為他們作合理安排。政府則回應指，積極鼓勵隧道營辦商協助相關員工轉換合適的崗位。

立法會議員陸頌雄在立法會會議上關注政府即將在收費隧道採用的不停車繳費系統，會否令收費隧道的收費員和支援人員被「打爛飯碗」，並質問政府有否為受影響員工提供合適安排，以保障他們的權益。

運輸及房屋局局長陳帆就回覆指，按現時的初步估算，約有260名收費員將會受影響，其分布如下：

隧道／管制區 初步估算收費員數目 青沙管制區 28 香港仔隧道 32 海底隧道 52 東區海底隧道 36 獅子山隧道 48 城門隧道 30 大老山隧道 36 總數 262

陳帆表示，運輸署一直積極鼓勵營辦商協助相關員工轉換合適的崗位，例如繼續向收費員提供資助／培訓，以協助收費員轉職為營辦商所聘請的交通督導員。

為讓更多員工能持續就業，若收費員已符合運輸署的要求，完成24天訓練課程及獲取其他的交通督導員入職資格，運輸署會考慮各政府隧道和青沙管制區的營運及人手編制情況，為這些轉職收費員適度豁免在營辦商營運合約中有關交通督導員須有一年相關工作經驗的入職要求。

對於現有營辦商，運輸署會持續監察其相關工作。若個別員工的僱傭合約需要終止，運輸署會確保營辦商按照《僱傭條例》（第57章）及管理合約的相關條款，支付相關員工應得的所有解僱補償，例如任何未發放的工資、年假及遣散費等。

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責任編輯：陳梓蔚