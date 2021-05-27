【恐怖情人】搭上人夫3年兩度懷孕男方拒離婚　情婦扮醫生注射毒藥圖殺正室

▲ 內地一名女子搭上人夫3年，期間兩度懷孕，因男方堅拒離婚，憤而作出報復。

恐怖情人因愛成恨造出過激行為，內地一名女子搭上人夫3年，期間兩度懷孕，男方卻堅拒離婚。情婦憤而作出報復，趁正室患病住院期間，假扮醫生混入病房，向她注射可致命的氯化鉀；護士發現異常揭發事件報警，最終女子因干犯故意殺人罪被判監6年。

搭上人夫3年兩度懷孕

綜合內媒報導，涉案女子王玲（化名）介入何云（化名）及其妻郭麗（化名）的婚姻長達3年，期間王女兩度懷孕，於2018年2月首次懷孕時進行人工流產，翌年3月第二次懷孕。王女希望誕下孩子，可是何男堅拒負責，不願與妻子離婚。

直至2019年5月15日，何男妻子因患急性盲腸炎，入住山西醫科大學第二醫院。何男告知王女自己要到醫院照顧正室，引來王女妒忌，萌生殺意。她在同月19日上網搜尋「怎樣讓人毫無察覺吃下安眠藥」、「怎樣讓一個人死像正常死」，亦曾搜尋「老鼠藥」、「砒霜」、「氯化鉀」等字詞。

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假扮醫生混入病房

曾修讀醫療相關學科的王女，發現快速注射大劑量高濃度的氯化鉀，可導致心臟驟停，決定向正室注射氯化鉀報復。當日中午她在住所附近一間診所，購買2支10毫升氯化鉀注射液及2支一次性注射器，再購買白袍及口罩。當晚10時，王女前往醫院後，假扮成醫生混入病房。

王女為郭女注射約0.1毫升的氯化鉀，郭女痛得大哭，要求停止注射。由於痛楚難忍，郭女呼喚護士，護士發現異常後隨即停止輸液。及後護士向醫生確認當晚沒有到病房診症，立即報警，警方翌日將王女拘捕。

王女在作供時表示，知道這樣做有機會導致郭女死亡，「可我還是想報復她」。案件近日在太原市杏花嶺區域人民法院宣判，法官指王玲故意非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪；但因殺人未遂，判處入獄6年。

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責任編輯：王明芳