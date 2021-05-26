【公屋結構安全】房委會已勘察50個公共屋邨結構安全　料最快2027年重建白田邨美東邨

▲ 房委會已完成勘察50個公共屋邨結構安全。（資料圖片）

房委會自2005年開始進行「全面結構勘察計劃」，為樓齡接近或超過40年的公共屋邨進行評估，確定樓宇結構安全。房委會表示，已於2018年完成第一輪勘察計劃涵蓋42個公共屋邨，預計2032年完成第二輪勘察計劃，涵蓋71個公共屋邨，目前當中8個公共屋邨已完成勘察及評估，可持續保存至少15年。

房委會又指，除了已宣布重建的華富邨外，現階段未有計劃重建第二輪勘察計劃涵蓋的其他屋邨。該會重申，一直按4個基本原則，即樓宇的結構狀況、修葺工程的成本效益、重建屋邨附近是否有合適的遷置資源，以及原址重建的潛力，就實際情況謹慎考慮是否重建個別公共屋邨。

對於有意見提出重建公共屋邨或可增加公屋供應，房委會認為，重建需時甚久，短期內供編配的公屋單位數量則會減少，無可避免地延長等待上樓家庭的輪候時間。因此，重建公共屋邨在增加公屋供應方面，只能扮演輔助角色。

房委會預計，白田邨的重建計劃將於2027至2028年度完成，重建後整個白田邨的公屋單位數目將增加約2,900單位。美東邨的重建計劃預計於2027至2028年完成，將額外提供約2,135個公營房屋單位。

至於華富邨，預計整個重建計劃完成後可額外提供約3,000個單位。房委會亦會清拆石籬中轉房屋作公營房屋發展用途，預計可提供約1,600個單位；及重建轄下4個工廠大廈作房屋用途，其中3個工廠大廈重建後預計可提供約4,200個單位。

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責任編輯：陳子謙