【校長專欄】上學途中突下雨老師帶傘外出接學生 校長：充分顯示愛的傳承

▲ 林校長表示，風雨中更見愛的傳承。

愛能互相影響，縱然天氣不似預期，一陣突如其來的驟雨竟將同學之間的愛，教師對學生的愛，家長與家長之間的幫助，毫無保留地呈現出來。

5月26日早上，我如常站在學校門口等待着孩子回來，一個個戴着口罩的孩子，蒙着嘴說早晨，聲音不算響亮，但一聲問候，一個眼神的接觸，也傳遞着一份師生情。就這樣，帶著這份愛的情誼，展開新的一天。

天氣驟變，天空下起一陣密而急的驟雨。學生也正在上學途中，學生們因沒有帶雨傘而被雨水弄得濕透了。突然，5至6個老師拿着雨傘走出校門，到街上接沒有帶雨傘的學生回校，學生眼瞪瞪看着老師用愛為自己遮風擋雨，心中的感動不言而喻。

走進校門，有老師在門口拿着紙巾供孩子們使用，以抺乾他們身上的雨水；有老師已在儲物櫃拿出一套套已洗乾潔淨的舊校服供孩子們更換，也有老師拿出風筒讓孩子們吹乾頭髮。老師們對孩子的關愛，成為孩子們徬徨時的定心丸。

而在學校門口的家長們看見老師來來往往打着傘帶着孩子上學，他們也深受感動，此時帶雨傘的家長也參與行動，一起打傘替學校送孩子回校，讓孩子不被雨水淋濕。整個過程來得自然，來得温馨。而我們一些有帶雨傘的孩子，也主動與沒有帶雨傘的同學一起回校，有些同學是互不認識，只看到大家是同一套校服，同一間學校的學生，就伸出援手，同學間互相幫忙，真令人感動。

孩子都上學了，有家長走過來對我說，「校長，我們將循充份發揮了將循人的精神，互相幫助，以愛相待。」這簡單的幾句話，讓我們知道愛已傳揚了。

一個小小的動作，一個小小的幫助，讓別人感受到温暖，也讓別人體會你真情，從而響應這愛的傳承，這不是多麼美麗的一件事嗎？

同場加映前英華校長分享退休後與學生的相處

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