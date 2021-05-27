【親子好去處】11個站玩轉香港最美海岸赤柱　大玩帆船遊樂場逛歐陸風特色市集

▲ 11個站玩轉香港最美海岸赤柱，大玩帆船遊樂場逛歐陸風特色市集。

周末來一個不一樣的度假！赤柱位於港島南面的一個海濱小鎮，既有歷史文化古蹟，又有充滿異國風情的大街，糅合合中西今昔文化，被譽為香港最美海岸。親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖，介紹到赤柱遊玩，推介11大遊玩點，讓小朋友能夠放電，又可以遊覽歷史悠久的古廟，小朋友定會樂不思蜀。

第一站：赤柱市場道

赤柱有一條小巷有幅充滿童真的壁畫，小朋友可以影相打卡，不過謹記留意馬路上來往的車輛。

▲ 充滿童真的壁畫。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

另外，經過體育館後，走幾步右邊有條樓梯，會發現上面有個好小型遊樂場。雖然，遊樂場只有滑梯及過三關，但勝在隱世(google map都找不到)，加上有樹蔭，讓他們可以包場放電。

▲ 隱世遊樂場。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

▲ 雖然只有過三關及滑梯，但非常隱世。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第二站：帆船遊樂場

▲ 帆船遊樂場。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）



帆船遊樂場造型非常吸睛，小朋友可以揸船、溜滑梯及玩爬繩網等。不過地點較曬，但在船底行行走走也是一個不錯的活動。

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第三站：赤柱天后廟和『同昌大押』石柱群

赤柱天后廟是香港南區歷史最悠久的一所天后廟。而赤柱『同昌大押』石柱群來自油麻地上海街，在重建項目中拆下，之後運送到赤柱美利樓旁重置。

▲ 天后廟。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

▲ 「同昌大押」石柱群。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第四站：美利樓和卜公碼頭

美利樓揉合中式和西式的建築設計，採用西式的圓柱配上中式的瓦頂，富有維多利亞時期色彩。而卜公碼頭名稱來自香港第十二任香港總督卜力，目前有提供船隻前往蒲台島。

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第五站：海邊餐廳

雖然出發當天天氣炎熱，但勝在近海邊，可以吹吹海風，當自己在泰國渡假也是一個不錯的選擇。

第六站：赤柱廣場

Miss Swan Swan一家到赤柱廣場的超市買一些零食，準備到到沙灘享受下午茶。

赤柱廣場掛滿燈籠，絕對是打卡留念的好機會。

▲ 赤柱廣場。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第七站：赤柱海濱長廊

赤柱海濱長廊除了海風及海景，沿途可見顏色鮮艷的花朵。

第八站：赤柱後灘

赤柱除了正灘外，後灘人流少，又有大樹蔭，如果不游泳，只玩沙，也是一個不錯的選擇。

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第九站：水僊古廟

水僊古廟建於乾隆年間，位於海灣的礁石上，需走樓梯前往，看似一座古城堡，

小朋友會幻想為公主的堡壘。

▲ 水僊古廟。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第十站：礁石

家長與小朋友同行需注意安全，礁石對於小朋友來說非常新奇有趣，絕對是全新的體驗。

▲ 礁石。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

▲ 與小朋友同行礁石要小心。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第十一站：赤柱市集

赤柱市集富具歐陸風，主要售賣一些具本土文化或一些新奇的物品，家長帶小朋友開開眼界。

▲ 赤柱市集。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

後記：

雖然天氣炎熱，但勝在海邊有海風，又可以到商場或圖書館「過冷河」，所以不算太熱。而且，巴士站附近有一個赤柱灘道遊樂場，小朋友又可以大玩特玩。

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯：王明芳