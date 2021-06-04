【小學試題】小一中文模擬試題答案 複習考試測試能力
中小學 00:00 2021/06/04
小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。
以下為小一中文模擬試題參考答案：
一.
1. 貪吃
2. 教訓
3. C
4. D
5. C
6. B
二.
1. 知
2. 功
3. 拍
4. 清
5. 忙
6. 考
7. 努
三.
1. 她
2. 我們
3. 他
4. 它
5. 牠
6. 他
四.
1. 隻
2. 雙
3. 棵
4. 朵
5. 本
6. 瓶
五.
六.
1. 動詞
2. 名詞
3. 形容詞
4. 形容詞
七.
1. 哥哥和妹妹到郊外郊遊。
2. 星期天，媽媽在商場裏逛街。
3. 我喜歡吃香甜的芒果。
八.
1. 同學們在操場上興奮地玩耍。
2. 媽媽買了一個又圓又大的西瓜。
3. 下午，弟弟在家裏用心地做功課。
九.
1. 月亮又大又圓。
2. 小狗又聰明又乖巧。
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