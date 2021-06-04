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【小學試題】小一中文模擬試題答案　複習考試測試能力

中小學 00:00 2021/06/04

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小一中文模擬試題答案。　

小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。

以下為小一中文模擬試題參考答案：

一.

1. 貪吃

2. 教訓

3. C 

4. D

5. C 

6. B 

二.

1. 知

2. 功

3. 拍

4. 清

5. 忙

6. 考

7. 努

三.

1. 她

2. 我們

3. 他

4. 它

5. 牠

6. 他

四.

1. 隻

2. 雙

3. 棵 

4. 朵 

5. 本 

6. 瓶 

五.

六.

1. 動詞

2. 名詞

3. 形容詞

4. 形容詞

七.

1. 哥哥和妹妹到郊外郊遊。

2. 星期天，媽媽在商場裏逛街。

3.  我喜歡吃香甜的芒果。

八.

1. 同學們在操場上興奮地玩耍。

2. 媽媽買了一個又圓又大的西瓜。

3. 下午，弟弟在家裏用心地做功課。

九.

1. 月亮又大又圓。 

2. 小狗又聰明又乖巧。

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