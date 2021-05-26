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【挑戰膽量】一次過連續睇3集《詭屋驚凶實錄》　套票限量144套每套售$244

娛樂 16:29 2021/05/26

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《詭屋驚凶實錄3：魔旨》

《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）首兩集受恐怖片迷大讚，最新《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）將於6月3日上映，前兩集導演溫子仁今次升呢任監製。

故事繼續以靈異偵探華倫夫婦（柏德烈韋遜、維娜法米嘉）調查過的真實詭異事件作藍本，取材自1981年轟動全美的駭人謀殺案。

話說兇手亞恩夏安強生 (Arne Cheyenne Johnson) 用利刀刺死房東後，聲稱自己被惡靈附體才會行兇，是美國史上首個被告以「鬼上身」作抗辯理由的案例，稱為「是惡魔逼我的血案」(“Devil Made Me Do It” case)。

配合新一集影片上映，電影公司舉辦連續放映3集的放映會，讓觀眾一次過重溫首兩集《詭屋驚凶實錄》，然後再率先欣賞《詭屋驚凶實錄3：魔旨》。

套票限量144套，入場觀眾可得精美票套一個，售價244元。

地點：Cinema City 朗豪坊
日期：2021年6月2日
放映日期及時間：
6月2日- 19:15《詭屋驚凶實錄》
6月2日- 21:25《詭屋驚凶實錄2》
6月3日- 00:00《詭屋驚凶實錄3：魔旨》

撰文 : TOPick柴犬出動

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