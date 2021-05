【挑戰膽量】一次過連續睇3集《詭屋驚凶實錄》　套票限量144套每套售$244

▲ 《詭屋驚凶實錄3:魔旨》

《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)首兩集受恐怖片迷大讚,最新《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)將於6月3日上映,前兩集導演溫子仁今次升呢任監製。

故事繼續以靈異偵探華倫夫婦(柏德烈韋遜、維娜法米嘉)調查過的真實詭異事件作藍本,取材自1981年轟動全美的駭人謀殺案。

話說兇手亞恩夏安強生 (Arne Cheyenne Johnson) 用利刀刺死房東後,聲稱自己被惡靈附體才會行兇,是美國史上首個被告以「鬼上身」作抗辯理由的案例,稱為「是惡魔逼我的血案」(“Devil Made Me Do It” case)。

配合新一集影片上映,電影公司舉辦連續放映3集的放映會,讓觀眾一次過重溫首兩集《詭屋驚凶實錄》,然後再率先欣賞《詭屋驚凶實錄3:魔旨》。

套票限量144套,入場觀眾可得精美票套一個,售價244元。

地點:Cinema City 朗豪坊

日期:2021年6月2日

放映日期及時間:

6月2日- 19:15《詭屋驚凶實錄》

6月2日- 21:25《詭屋驚凶實錄2》

6月3日- 00:00《詭屋驚凶實錄3:魔旨》