【選舉制度】倡為立法會參選者設客觀標準　葉劉：議員不能單靠金句、鬧官員

▲ 立法會下午恢復二讀辯論修改選舉制度的條例草案。（資料圖片）

立法會下午恢復二讀辯論修改選舉制度的條例草案，多位建制派議員發言表示支持，其中新民黨主席葉劉淑儀指，多人想參選立法會議員，建議中央及港府提出客觀標準，要求參選者有足夠時間履職，亦要有足夠的知識水平，以提高立法會水平，「不能只靠金句、鬧下官員、出下鏡就可以，而是真正可以協助特區政府解決問題，提出有建設性的建議。」

法案委員會主席廖長江形容今次修例，是具香港特色的民主制度，假如市民看不到修例背後的原意，一味抱殘守缺，抗拒轉變，只會自絕於眼前的新民主大道。委員會副主席張國鈞則指，修例工作進入最後一里路，他不認同外界批評現時的立法會是「橡皮圖章」，強調委員會用近50小時逐條審議，並沒有馬虎、隨便，否則就不會有369項修正案。

民建聯主席李慧琼表示，不認同有人批評修改選舉制度是民主倒退，認為完善選舉制度從三方面提升香港民主質量，包括劃清底線，確保選委、政府管治官員、立法會議員必須是愛國者；擴大代表性，調整均衡性；堵塞漏洞。她相信，未來立法會依然會有批評聲音，但一定是建設性的批評。

經民聯立法會議員吳永嘉則指，現時民主派仍在糾結會否參選，他認為，民主派會重演去年「半推半就」的情況，他相信，新選舉制度下，合資格泛民的參選途徑是暢通的，中央亦會為泛民提供合法的政治空間。不過，他指出，不能簡單認為完善選舉制度後，本地社會就可以即刻回復穩定，積壓多時的深層次問題可迎刃而解，呼籲所有有志之士精誠合作，為國家和香港貢獻力量。

自由黨主席張宇人稱，各個政黨都對選舉制度有不同意見，但真正為香港好的政黨不會希望香港停滯不前，他舉例，2012年政改方案，即使自由黨不同意增加超級區議會議席，但同樣投下支持票，反而口口聲聲爭取民主的泛民議員才是令民主「開倒車」的人。

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記者：林曉君