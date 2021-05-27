成為發明家不是空想　把握機會報名「城市創科大挑戰」

創科並不是大人的專利，年輕人天馬行空的想法一樣可以落地應用。在香港推動STEM教育多年的香港資優教育學苑院長黃金耀博士表示：「藉着創科，我們可以培養學生的同理心，鼓勵他們關心身邊的人、事、物，從而思考如何發揮自己的力量幫助世界。」

黃金耀博士認為，學生可從日常生活可見的「小問題」開始創科之路，發揮創意，但平日亦要積累不同方面的知識。同時，學生能夠藉着創科將不同學科知識融會貫通，訓練他們的解難能力。因此，香港資優教育學苑鼓勵學生參加不同類型的比賽，主動探索傳統學科以外的知識、學習解難能力。由創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的第一屆「城市創科大挑戰」正正是個理想平台，參賽者需分別就「可持續發展」及「保持社交聯繫」兩個主題，提交他們的創意解決方案。

▲ 黃金耀博士鼓勵學生參加「城市創科大挑戰」，香港資優教育學苑有近30位學生參加。

參加創科比賽發揮創意

香港資優教育學苑其中一隊參賽隊伍選擇以「保持社交聯繫」主題參賽。這5位初中學生決定從教導長者使用社交或視像通訊應用程式入手，背後的原因是他們在疫情期間，發現家中長輩不懂得使用視像通訊應用程式，亦因疫情無法與朋友到茶樓喝茶聊天，社交活動減少了。

現為七年級生（Grade 7）的岑沛宜表示，他們正計劃編寫一個加入了人工智能技術的應用程式，以互動的方式教長者使用電子科技產品。中一學生林亮補充，應用程式的界面會相對簡潔，方便長者上手使用。

同樣就讀中一的阮卓峰分享：「我們面對的困難是如何令應用程式普及化，應用程式要在iOS系統上架需要資金；而大部份長者也不懂得自行下載Android系統或電腦可以使用的應用程式。」

▲ 左起：岑沛宜、關政洋、黃金耀博士、潘潁霖、阮卓峰、黃俊熹、林亮。

關注疫情下環保議題

除了以小組形式參賽之外，中二學生潘潁霖更決定以個人名義創造「可持續發展」主題的參賽作品。「在疫情中，我除了看到長者在社交聯繫方面有需要之外，更留意到外賣餐盒、餐具使用量大增，所以希望嘗試利用生物可降解物料製作餐具。」

至於十一年級生（Grade 11）關政洋則與同學一起組隊參賽。關政洋認為要達至環保，除了源頭減廢以外，還有很多選擇。「現時有很多人提倡減塑，但塑膠是一種非常方便、實用的物料，以替代品取代膠飲管、膠袋等亦可能衍生出其他環保問題，因此我認為分解塑膠更為重要。」

決定了從分解塑膠入手後，關政洋便與同學在不同的科學期刊搜集資料，更發現了麥皮蟲可以分解塑膠，而不將塑膠帶入生態鏈，是一種有效、對環境無害的分解方法。「我們正進行不同的實驗，嘗試尋找減低麥皮蟲死亡率的方法，從而加速牠們分解塑膠的速度。」

▲ 黃金耀博士以一個由小學生發明的專利為例，鼓勵參賽同學嘗試發揮創意解決問題。

比賽主題圍繞日常生活

「城市創科大挑戰」鼓勵參賽者就主題所設定的情境提出解決方案。林亮認為比賽主題圍繞日常生活，令他反思自己現實生活中會遇到的事情，從而構思如何利用創新科技去讓改善生活。

初中小組的組員黃俊熹亦補充，「城市創科大挑戰」的比賽模式與他以往參加過的編程或解難比賽不同：「以往的參賽經驗是解答大會提供的問題，但這次參賽則需要我們自己定義問題，從零開始思考我們想要解決甚麼問題，這個過程比想像中更具挑戰性。」

黃金耀博士寄語：「每個人都可以成為創新者，發明對於學生來說並不遙遠，在導師的協助下亦可以將創新意念實踐。」他亦建議老師在引導學生參加創科比賽時，要抱持正面開放的態度，放手讓學生嘗試自己的想法是否可行，參賽過程的經驗比起比賽輸贏更加重要。

「城市創科大挑戰」比賽截止日期為6月30日，有關比賽詳情，可瀏覽比賽網頁 https://stp.hk/38t7817。

（資料由客戶提供）