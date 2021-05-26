【本地公海遊】郵輪公司指乘客須戴警示裝置保社交距離　 家庭成員裝置勿太近免誤鳴

▲ 李鳳霞指乘客須戴警示裝置保社交距離，家庭成員裝置勿太近免誤鳴。（陳靜儀攝）

本港最快7月重啟本地郵輪「公海遊」，船員與乘客須接種2劑新冠疫苗及若干防疫限制。有郵輪公司表示，新規定下已安排可載1,800名乘客的郵輪7月啟航，乘客須隨身佩戴警示裝置，確保他們遵守社交距離措施，惟罰則須與政府進一步商討，建議效發新加坡禁止違者再次登船。

參與本地郵輪「公海遊」的郵輪公司及乘客須遵從政府八大防疫政策要求，包括船員乘客須接種新冠疫苗及檢測呈陰性，詳情即看：【下一頁】

星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，預計轄下郵輪將於6月抵港，約1,000名船員接受檢疫後，於7月正式營運。她表示，新船員的國籍中沒有來自菲律賓、印度等疫情嚴重的地區，現時約300至400人還沒完成疫苗接種的程序，將會陸續接種。

李鳳霞補充，每名登船乘客須佩戴警示裝置，提醒乘客於公共空間遵守社交措施，並記錄乘客每日的行蹤，她舉例，當乘客間距離不足1米或以上，裝置便會發出提示聲響，職員會隨即提醒乘客保持距離，若一家四口參加計劃，她建議成員於房間中裝置勿放太近以免誤鳴。

此外，當乘客出現病徵，懷疑受感染，職員將安排該乘客進行檢測，一小時內有結果，若確診後會與隨行者被安排獨立隔離，船公司亦會即時安排郵輪返港，同船乘客須接受強制檢測，惟詳細的強檢安排需要與政府進一步商討。船上另設有鼻拭子檢測設施，安排醫護隨行，全船房間及公共空間設獨立通風系統確保鮮風足夠。

她認為，新規定對客量有一定影響，但保障公眾健康最重要，而早前進行的一項調查發現超過七成市民想參加「公海遊」，再參考去年11月新加坡復航的經驗，報名人數達到容許登船人數的上限，故預料嚴謹的登船限制不會影響市民參與計劃的意欲。

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記者：陳麗娜