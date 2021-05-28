後疫情時代健康攻略　植物X液態補充劑新趨勢

相信大家都知道，要擁有健康身體或肌膚需要「內外夾攻」的調理和保養，尤其一場疫情，不但改變了我們的生活習慣，更令大家比起以前更關注健康！說到健康之道，身心靈三方面，均缺一不可。吸收足夠營養無疑能維持身體健康，但也不可忽略運動、瑜珈、冥想等的重要性，正面的思想，開朗的心境也能增強免疫力。

近年愈來愈多人崇尚自然療法，其重視處理人的整體健康問題，包括強健的體魄、穩定的情緒及滿溢的心靈。治療方式是透過多種天然方法如調節飲食和呼吸、運動，或透過冥想等方式回歸自然，連結自己的內在；亦提倡以天然草本植物為基礎，以無害、無副作用且非化學合成的維生素和礦物質，引導身體內在的自然治療能力。

如果你近來感到易倦、食慾不振、頭暈、心跳加速、呼吸急促、流鼻水、肌肉酸痛等，未必是感染新冠肺炎，可能是身體缺少了某種營養。

不少人會購買營養保健品補充身體缺乏的維他命和礦物質，不過大家對營養素的認識有多深？又知不知道保健品該如何選擇？

「天然萃取」VS「化學合成」

其實，任何一種維他命和礦物質保健品都有「天然萃取」與「化學合成」之分，這當然也會影響到其功效與好處。以維他命Ｃ為例，以植物為來源的維他命Ｃ萃取自水果和槳果，而「化學合成」的維他命Ｃ則將葡萄糖經過發酵後再加入丙酮，兩者的分子結構雖然相似，但在生物活性、吸收度等不同方面都有差異。

就下圖所見，植物性保健品以植物成份製成（有機及野生的植物為最佳），如水果、蔬菜、堅果、種子、樹皮、花朵和葉等。

另外，「化學合成」的產品可能含有人工色素、防腐劑，或其它添加劑，這些有害物質會在體內形成毒素，久而久之積聚在體內，增加人體負擔，更可能從而誘發其他健康問題，令健康每況愈下。

更重要的是，多項硏究指出，植物性食品更易被人體吸收和利用，更好的保健品應該由有機完整全食物、植物製造而來，吸收率為最高。

大自然力量結合科技 萃取植物最原始營養

現時市面上的保健品林林總總，而新登陸香港的Global Healing（加寶康）全綫產品均以高純度植物性配方製成，無人工化學、添加劑、非基因改造，同時提倡大家要透過健康飲食、適當運動和冥想達致身心靈的健康。

產品以高端科技結合自然力量，經過多種冷凍萃取、三種過濾純水，更以創新的專利草本原萃技術（Raw Herbal Extract™），萃取植物最原始的營養，釋放出植物的療癒力量。由於過程溫和，絕不使用熱能、酒精或有害化學物，用家甚至可以從味道中感受到植物的天然香氣和味道，就像新鮮採摘的一樣。

▲ Global Healing（加寶康）以高端科技結合自然力量。

專利活力微量元素 效果更強勁

除了草本原萃技術，Global Healing的專利活力微量元素（Energized Trace Minerals™）蘊含的微量元素多達30多種如鐵、鈣、鎂、碘、鉀，且具有離子電荷，可增強人體內的化學反應，迅速注入體內細胞，使人體可以更有效吸收產品的營養價值，效果更為顯著。

另外，相比起需要經過20至30分鐘才能消化及吸收的片劑及丸劑，Global Healing產品均為液態配方。液態補充劑如同注射一樣，能避免難以吞嚥及消化問題，只需要幾秒時間就迅速地吸收到血液之中。加上植物性配方是人體能識別，因此更易被人體吸收。

再為大家提供一個小知識，營養成分可分為大量營養素和微量營養素。大量營養素包括碳水化合物，蛋白質和飲食脂肪；微量營養素則指人體所需分量相對較少的營養素如鐵、碘、維他命A和葉酸等，不過若缺乏這些微量營養素，即使只屬少量，也可引致嚴重的健康問題。最普遍的例子是若身體缺鎂，會引致高血壓、糖尿病、老人痴呆和骨質疏鬆等疾病。

Global Healing產品推介

Global Healing（加寶康）產品已正式登陸萬寧！想擁有健康身體或肌膚，立即根據自己的需要選購產品！

了解更多：https://globalhealing.global

*Kakadu Plum terminalia ferdinandiana by Australian Government Rural Industries Research and Development Corporation

（特約）