  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】逾1成康復者已接種至少一劑疫苗　政府指或會出現較多系統性不良反應

社會 17:14 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府指，逾1成康復者已接種至少一劑疫苗。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情已持續一年多，食衞局今日（26日）書面回覆立法會表示，現時全港約有11,800名康復者。截至2021年5月13日，康復者出院後完成新冠疫苗接種，即已接種至少一劑新冠疫苗的人數為1,472人。

根據衞生署衞生防護中心聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的最新建議，康復者若接種一劑新冠疫苗，可得到進一步的保護。欲接種復必泰疫苗的康復者，應待康復出院最少90日後才接種；欲接種科興疫苗的康復者，應待康復出院最少180日後才接種。在接種疫苗後，康復者比從沒感染的人士，可能會出現較多系統性的不良反應，例如疲倦、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒和關節痛。

政府會透過電話短訊通知已康復出院，而未曾接種新冠疫苗的康復者，可到各社區疫苗接種中心或參與疫苗接種計劃的私家診所接種一劑新冠疫苗。醫院管理局亦會向準備出院的康復者派發接種新冠疫苗的特定資料概覽，闡明相關疫苗接種安排。康復者可以直接攜同相關電話短訊／資料概覽，在建議接種日期後向任何一間社區疫苗接種中心或參與疫苗接種計劃的私家醫生查詢和安排接種疫苗，無須透過疫苗接種計劃的網上預約系統進行預約。

食衞局又指，康復者在接種一劑新冠疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。另外，如康復者在出院後已接種一劑新冠疫苗，並已預約接種第二劑，政府會為他們取消第二劑的預約。已接種一劑新冠疫苗的康復者可以聯絡早前為他們提供接種服務的服務提供者，要求取回已經更新的紙本紀錄。他們的電子疫苗接種紀錄亦會自動更新。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】中大推算本港多達2萬名隱性感染者　 料逾99%人口接種疫苗才獲保護
今日 14:50
【新冠肺炎】中大推算本港多達2萬名隱性感染者　 料逾99%人口接種疫苗才獲保護
【新冠肺炎】今日新增一宗輸入個案　涉及一名27歲女子由阿聯酋抵港
今日 14:28
【新冠肺炎】今日新增一宗輸入個案　涉及一名27歲女子由阿聯酋抵港
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案無本地源頭不明　不設疫情記者會
今日 13:35
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案無本地源頭不明　不設疫情記者會
【新冠肺炎】今增2宗個案均源頭不明　包括43歲地盤工及染雙變種病毒37歲菲傭
15:37 2021/05/25
【新冠肺炎】今增2宗個案均源頭不明　包括43歲地盤工及染雙變種病毒37歲菲傭

你可能感興趣

【新冠肺炎】中大推算本港多達2萬名隱性感染者　 料逾99%人口接種疫苗才獲保護
今日 14:50
【新冠肺炎】中大推算本港多達2萬名隱性感染者　 料逾99%人口接種疫苗才獲保護
【新冠肺炎】今日新增一宗輸入個案　涉及一名27歲女子由阿聯酋抵港
今日 14:28
【新冠肺炎】今日新增一宗輸入個案　涉及一名27歲女子由阿聯酋抵港
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案無本地源頭不明　不設疫情記者會
今日 13:35
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案無本地源頭不明　不設疫情記者會
新冠肺炎 疫苗 衞生防護中心 經濟 診所 疫情 科興 BioNTech 肺炎 關節痛

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩