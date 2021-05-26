【新冠肺炎】逾1成康復者已接種至少一劑疫苗　政府指或會出現較多系統性不良反應

▲ 政府指，逾1成康復者已接種至少一劑疫苗。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情已持續一年多，食衞局今日（26日）書面回覆立法會表示，現時全港約有11,800名康復者。截至2021年5月13日，康復者出院後完成新冠疫苗接種，即已接種至少一劑新冠疫苗的人數為1,472人。

根據衞生署衞生防護中心聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的最新建議，康復者若接種一劑新冠疫苗，可得到進一步的保護。欲接種復必泰疫苗的康復者，應待康復出院最少90日後才接種；欲接種科興疫苗的康復者，應待康復出院最少180日後才接種。在接種疫苗後，康復者比從沒感染的人士，可能會出現較多系統性的不良反應，例如疲倦、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒和關節痛。

政府會透過電話短訊通知已康復出院，而未曾接種新冠疫苗的康復者，可到各社區疫苗接種中心或參與疫苗接種計劃的私家診所接種一劑新冠疫苗。醫院管理局亦會向準備出院的康復者派發接種新冠疫苗的特定資料概覽，闡明相關疫苗接種安排。康復者可以直接攜同相關電話短訊／資料概覽，在建議接種日期後向任何一間社區疫苗接種中心或參與疫苗接種計劃的私家醫生查詢和安排接種疫苗，無須透過疫苗接種計劃的網上預約系統進行預約。

食衞局又指，康復者在接種一劑新冠疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。另外，如康復者在出院後已接種一劑新冠疫苗，並已預約接種第二劑，政府會為他們取消第二劑的預約。已接種一劑新冠疫苗的康復者可以聯絡早前為他們提供接種服務的服務提供者，要求取回已經更新的紙本紀錄。他們的電子疫苗接種紀錄亦會自動更新。

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責任編輯：陳子謙