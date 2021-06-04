【小學試題】小三中文模擬試題答案 複習考試測試能力
小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。
以下為小三中文模擬試題參考答案：
一.
1. 耐心
2. 洋溢
3.
時間：今年的中秋節早上
地點：餅店
人物：「我」、媽媽和導師
事情的起因：媽媽帶「我」參加親子月餅製作活動。
事情的經過：「我們」進入工作間，並依照導師的指示製作月餅。
事情的結果：「我」成功製作出月餅，並和媽媽合照，感到很有意思。
4. C
5.「我」一開始不知道媽媽帶我去餅店做月餅，因為「我」以為媽媽帶「我」到餅店買月餅。
6. 因為「我」花了許多心機和努力去製作月餅，整個過程讓「我」感到十分滿足，所以「我」自製的月餅是最美味的。
7. D
8i) A
8ii) B
8iii) D
9. 我一量好適量的麵粉，就開始製作麵團。
二.
三.
1. 咦
2. 哦
3. 唉
4. 哼
5. 喂
四.
1. 小狗趴在地上動也不動，原來牠受傷了。
2. 好心的姨姨把迷路的小女孩安全地送回家中。
五.
1. 黑漆漆
2. 灰濛濛
3. 慢吞吞
4. 懶洋洋
5. 紅通通
6. 綠油油
六.
1. 獨一無二
2. 情同手足
3. 一日千里
4. 一塌糊塗
5. 手舞足蹈
6. 興致勃勃
七.
1. B
2. A
3. C
4. A
5. D
八.
1.
2.
九.
1. 美術館內不是不可以拍照片嗎?
2. 美兒問我喜歡看甚麼類型的圖書。
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