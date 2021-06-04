【小學試題】小三中文模擬試題答案　複習考試測試能力

▲ 小三中文模擬試題答案。

小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。

以下為小三中文模擬試題參考答案：

一.

1. 耐心

2. 洋溢

3.

時間：今年的中秋節早上

地點：餅店

人物：「我」、媽媽和導師

事情的起因：媽媽帶「我」參加親子月餅製作活動。

事情的經過：「我們」進入工作間，並依照導師的指示製作月餅。

事情的結果：「我」成功製作出月餅，並和媽媽合照，感到很有意思。

4. C

5.「我」一開始不知道媽媽帶我去餅店做月餅，因為「我」以為媽媽帶「我」到餅店買月餅。

6. 因為「我」花了許多心機和努力去製作月餅，整個過程讓「我」感到十分滿足，所以「我」自製的月餅是最美味的。

7. D

8i) A

8ii) B

8iii) D

9. 我一量好適量的麵粉，就開始製作麵團。

二.

三.

1. 咦

2. 哦

3. 唉

4. 哼

5. 喂

四.

1. 小狗趴在地上動也不動，原來牠受傷了。

2. 好心的姨姨把迷路的小女孩安全地送回家中。

五.

1. 黑漆漆

2. 灰濛濛

3. 慢吞吞

4. 懶洋洋

5. 紅通通

6. 綠油油

六.

1. 獨一無二

2. 情同手足

3. 一日千里

4. 一塌糊塗

5. 手舞足蹈

6. 興致勃勃

七.

1. B

2. A

3. C

4. A

5. D

八.

1.

2.

九.

1. 美術館內不是不可以拍照片嗎?

2. 美兒 問我喜歡看甚麼類型的圖書。

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