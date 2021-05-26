【搶劫案】黃大仙鳳德道上月發生搶劫案涉款87萬元現金　警方拘9人部分涉黑社會背景

▲ 上月16日下午3時，黃大仙鳳德道發生一宗搶劫案，受害人被搶去87萬元現金。警方昨日(25日)清晨，在多處地方成功拘捕8男1女共9人。（黃傑偉攝）

上月16日下午3時，黃大仙鳳德道發生一宗搶劫案，受害人被搶去87萬元現金。東九龍重案組過深入調查及翻看大量閉路電視後鎖定一批目標人物，於昨日(25日)清晨，在多處地方成功拘捕8男1女共9人，被捕人年齡介乎19至47歲，涉嫌串謀行劫、傷人、瘋狂駕駛、販運及管有危險藥物罪名被捕。警方仍追緝兩名在逃人士，被捕人現正扣查中。

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案情指，女受害人經營網上收購現金券再在其他社交平台出售以賺取差額，當日下午3時，女事主應買家要求往鳳德邨111號悅庭軒對開進行交易，女事主帶同87萬元現金到上址登上買家車輛準備收購價值90萬元燕窩現金券，當時買家車輛上3人其中1人搶去女事主載有87萬元膠袋，其後將女事主推出車外，女事主掙扎期間被拖行3米，賊人為求逃脫高速逆線行駛並撞到前方一部客貨車後逃去。

東九龍重案組接手調查，經過深入調查及翻看大量閉路電視後鎖定一批目標人物，於昨日(25日)清晨，在多處地方成功拘捕8男1女共9人，被捕人年齡介乎19至47歲， 朋友關係、報稱裝修工人、運輸工人文員及無業， 部分人有黑社會背景， 被捕人涉嫌串謀行劫、傷人、瘋狂駕駛、販運及管有危險藥物罪名被捕，警方仍追緝兩名在逃人士，被捕人現正扣查中。

警方指犯罪集團分工仔細，集團會於網上尋找獵物，其後會先以低面額交易博取買家信任，其後再誘使買加帶同大量現金會面交易，期間會以暴力搶去買家現金，及安排套有假牌車輛逃走。

警方呼籲市民於網上交易要小心謹慎，警方相信以成功瓦解一個搶劫集團，警方指行動仍然持續，不排除稍後會有最更多人被捕。

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記者：黃傑偉