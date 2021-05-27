【我的印度男友】文化差異產生彼此誤解　旨呈+新德莉莉盼以溝通消除歧見【有片】

▲ 首部港產Bollywood電影《我的印度男友》今日（27日）上映，有份演出的新德莉莉（Lily）及主唱主題曲的鄺旨呈一同受訪。

由印裔Sri Kishori執導的首部港產Bollywood電影《我的印度男友》，有在香港土生土長的印度女生新德莉莉（Lily）參演外，並有《全民造星III》參賽者、樂隊「享樂團」主音鄺旨呈主唱電影主題曲《印度咖喱因乜呢》。

旨呈與新德莉莉（Lily）齊接受TOPick專訪，大談港印兩地文化的差異。

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偏見與誤解

Lily在《我的印度男友》飾演男主角Krishna（成家宏飾）的妹妹，她雖然首次演戲卻戲份不少：「一開始很緊張，現在則很開心，很期待那成果。」

電影大談港印文化差異，Lily指出兩地不同之處：「在印度，宗教和家人對我們來說是很重要。在香港的自由度則更多，信不信任何宗教，以及跟家人的關係都是自己決定。」

從未涉足印度的旨呈，靠觀看印度電影了解當地文化：「看過《打死不離》系列，加上在網上看片認識印度的街頭小食。特別是手製食物，看到後會幻想吃下去會怎樣。我很喜歡到重慶大廈吃咖哩，並希望在有生之年能赴印度去感受。」

Lily表示外界對印度人存有不少誤解：「最大的偏見是常被認為每天吃咖哩，除此外，通常會被認為印度很危險，覺得去印度便一定被強姦，這些偏見真的聽太多。」旨呈認同謂：「對，我真的有聽過，新聞偶爾便會有這些報道。」

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▲ （湯炳強 攝）

互相溝通減誤解

Lily覺得出現這些新聞很平常，但大家甚少深入了解每篇報道：「一般聽了第一句後便不想聽整個故事，或不想聽別人解釋。正如印度人是否每天也吃咖哩？其實我們也有其他不同的菜式，很多印度的街頭小食如秋葵、薯仔、椰菜花等炒菜也是沒有咖哩。」

旨呈指，不少人對對印度的誤解：「就如莉莉所說，會覺得很危險。怕辣的我吃得最多的確實是咖哩，真的很喜歡，出奇地喜歡這種味道。可能因為多吃香料，很多人會認為印度人身上散發的味道是有些不同，也會有些偏見，但我則不會有這種想法。」

Lily慶幸身邊的朋友未有因她是印度人而存有偏見：「我知道部分香港人的看法是覺得印度人就是這樣，不會改變。例如覺得印度男性不尊重女性，我的朋友來到我家時，看見我爸爸或弟弟很尊重女性，便會改變看法。也有很多人會覺得不要去印度，覺得會被強姦、不能回來，希望能改變他們的看法。」

她續指：「很想所有人明白印度文化有很多不同的元素，是很獨特的文化。其實只要你或我踏出一步去互相認識，中間的隔閡便會消失，隔閡是在你的腦內或心內，是你自己想不想認識我們。」

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印度式廣東歌

主唱主題曲的旨呈指新歌是一首印度式廣東歌：「地道式加上印度Feel的廣東話，每件事都是史無前例在香港首次嘗試，簡單來說，是一首另類作品。遇到一首好的作品、好的音樂在一個好的地方出現，是萬份之一的機會，我覺得是興奮。」

新歌於電影正式上映前已在跨平台先奪數十萬點擊，網民熱烈的反應為旨呈注射了一支強心針：「在短短數星期爆上去，有很多人看、聽、分享，給予我好評，令我覺得很開心，給了我很大的鼓勵。」

他感到很榮幸能遇上這歌：「最初沒想到迴響是這麼大，希望這首歌能在更大的舞台上唱。印度作曲家跨洋到此，將這首歌帶來這裏，想告訴大家廣東歌尚未死，可以以很多種方式出來。」

▲ （湯炳強 攝）

期望港印融洽

旨呈認為音樂有助拉近距離，笑言成功創立了「旨呈印度派」的唱歌方式：「推出歌曲後相繼收到很多印度籍的香港朋友Inbox我，多謝為他們唱了首印度版廣東歌。能對他們有很大意義令我很意外，我也很感謝他們。」

他期望大家聽歌後可瘋狂地開心：「現時的社會這麼大壓力，能夠有一首歌令人入腦，觸動大家。正如這歌「因乜呢」，很多事也不需要原因。」

Lily則寄望大家看到愛是沒有膚色、標籤：「不再是香港人一定要跟香港人在一起，印度人一定跟印度人在一起。愛是無分膚色、年紀、種族，愛就是愛，也是其他人明白，無論大家是甚麼膚色，也是平等的，人人在這個世界裏也是想努力、開心。」

化妝：Cali（新德莉莉）

記者：梁樂欣

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