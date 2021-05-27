【戒片時間】未戒片遭嘲3歲半女突自覺去廁所　港媽︰每個小朋友時間表不一樣

▲ 有港媽分享女兒遲遲未戒片遭嘲，但3歲半時突然自覺去廁所。

當幼兒踏入2至3歲，有父母開始為小朋友戒尿片，但戒片並非一朝一夕的事，而且每個孩子的成長步伐都不同。有港媽於社交媒體分享女兒戒片的小故事，女兒因遲遲未戒片遭嘲諷，港媽一直順其自然，靜待她準備好。直至近日3歲半的女兒突然自覺去廁所，港媽深感每個小朋友時間表都不一樣，同時勉勵一眾媽媽。

該名港媽本周二（25日）於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發文，表示女兒一直未戒片，可是本月剛好3歲半的她近日在主題公園遊玩時，突然跟媽媽說不想著尿片了，令港媽喜出望外︰

實在太突然，無準備情況下，我同佢講你唔好痾喺片片度，急尿就同媽咪講，媽咪帶你去廁所呀！

結果女兒當日差不多每2小時就提出去一次廁所，也沒有在尿片上大小便。翌日女兒亦不肯再著尿片，成功著內褲出街全日也沒問題。

▲ 3歲半的女兒突然跟媽媽說不想著尿片了。（圖片經授權刊出）

遭嘲「咁大個著片好醜怪」

港媽有感而發，憶起之前因女兒未戒片，曾聽過其他媽媽的一些難聽說話，包括︰

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她想到其他媽媽都可能遇過類似經歷，聽過難聽的說話，因此希望以女兒的經歷勉勵媽媽們︰

每個小朋友嘅時間表都唔一樣，5隻手指都有長短，千祈唔好比較，唔使鬥快，我哋唔係比賽邊個叻。

她認為有小朋友2歲多戒片，不過可能花了一段時間才成功，而有小朋友3歲多甚至4歲才戒片，當他們準備好或許一兩日便成功。她自言抱著順其自然的心態，沒有強迫女兒戒片，因為明白一旦未準備好，小朋友和大人同樣辛苦，最終女兒卻給她驚喜。

媽媽共鳴︰要戒自然會戒

帖文引起一眾媽媽共鳴，有媽媽曾因子女未戒片，受過不少閒言閒語的傷害。有媽媽留言，「要戒自然會戒」、「每個小朋友都有自己的節奏」、「沒有比較就沒有傷害」，點擊看更多媽媽分享經歷︰

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責任編輯：王明芳