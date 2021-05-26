【誤殺罪成】涉沙田濾水廠斬死同事　6旬男保安誤殺罪成明判刑

沙田濾水廠6旬保安員於2018年上班5天後，疑與同事起爭執，期間遭同事以斬柴刀斬傷頭部及後頸，頭顱幾乎被斬斷，涉案同事早前否認謀殺罪受審。陪審團自今（26日）早起退庭商議約5小時後達成裁決，以大比數裁定被告謀殺罪名不成立，而誤殺罪名成立。法官將案件押後至明（27）早判刑。

涉案被告章美德（60歲）被控於2018年8月5日，在香港謀殺59歲死者吳崇禧。

控方案情指，死者於2018年8月1日首天上班，於沙田濾水廠擔任保安員，案發當晚，死者夥拍被告當值，期間兩人發生爭執，被告從儲物櫃取出斬柴刀，先後斬傷死者頭頂及後頸。

審訊期間，辯方曾傳召精神科醫生作供，以證明被告於2006年底中風後，自此性情大變，變得容易發怒。

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記者：楊詠渝