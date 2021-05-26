【涉賄選種票】立法會資訊科技界涉賄選種票 被告透過微訊邀請親友種票

▲ 其中一名被告雷亞福認罪後續准保釋候判。經濟日報資料圖片

的士司機從業員總會（的總）的5名理事會成員涉嫌賄選及種票，其中4人涉以虛假資歷替240人成功申請成為電機暨電子工程師學會（下稱IEEE）香港電腦分會會員及資訊科技界功能界別（資訊科技界）的選民，再有人以金錢利誘他們在2016年立法會選舉中投票予某候選人。案件共有14名被告，其中4人昨（25日）認罪，控方今（26日）宣讀雙方承認事實，指有被告在微信邀請親友種票，投票給「唔係莫乃光嗰個」，最終30多人成功以虛假資料登記，被加入2016年資訊科技界的正式選民登記冊內。各被告續准保釋，但法官明言判監是可預見的刑罰，著被告要有心理準備。

雷亞福、雷偉芳、雷敬賢及陳琪南昨日分別承認串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，及在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。雷亞福（46歲）是的總幹事，亦是雷敬賢（24歲）的父親；陳琪南（49歲）是雷偉芳（40歲）丈夫的姐夫。

雙方承認事實指，2016年9月4日立法會換界選舉中，資訊科技界候選人為莫乃光和楊全盛。同年4月14日，雷亞福透過微信群組邀請雷偉芳等人登記成為「IT產業會員」，以可獲得1,000元，他又指要登要成為選民及按指示投票，接著他要求雷偉芳替自己登記。

雷偉芳隨即反問是否「買票」，雷亞福遂澄清是「種票」。雷偉芳同日將邀請轉發到家庭通訊群組，並介紹該邀請是涉及政治的種票活動，提醒參與前要考慮清楚，其中群組成員陳琪南回覆指願意參與「唔怕啦，佢有錢收呢，叫投邊個咪投邊個囉，呵」。

雷敬賢及後亦將該邀請轉發到兩個通訊群組，同時要求群組成員，即其同學提供身分證副本及地址給他。

雷亞福、雷偉芳及雷敬賢並負責整理36名人士的中英文姓名、電郵、地址、身份證號碼等個人資料成多張清單，由雷亞福轉發給同案另一被告。

IEEE資料顯示，該36名人士均登記成正式會員，但該36名人士並不是從事資訊科技界工作，亦沒有相關資歷。另選舉事務處於同年4月30日至5月2日期間，收到其中33人的選民登記表，基於他們是IEEE會員，屬合資格登記成為資訊科技界的選民，31人成功被加入2016年資訊科技界的正式選民登記冊內。

及後雷亞福、雷偉芳、雷敬賢及陳琪南每人獲分發1,000元。同年7月同案另一被告透過微信，向雷亞福及包括有雷敬賢的通訊群組，發送一張楊全盛的宣傳照，呼籲他們投票予楊。雷偉芳及雷敬賢同樣呼籲其他登記者投票予楊，雷曾在群組表示「唔係莫乃光嗰個」。最後，該36名登記人中，有23人在投票站申領了資訊科技界的選票。

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記者：陳卓欣