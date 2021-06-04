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【小學試題】小四中文模擬試題答案　複習考試測試能力

中小學 00:00 2021/06/04

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小四中文模擬試題答案。

小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。

以下為小四中文模擬試題參考答案：

一.

1. 難能可貴

2. 未如理想

3. D

4. D 

5. 作者並沒有承諾和好友子華一起溫習。因為他想自己計劃怎樣處理自己的作息時間。

6. 作者覺得就算有着好的計劃，但如果不能夠堅持執行，是不會成功的。因為今次的事件，作者有了計劃，但沒有執行，所以並不成功。

二. 

三.

1. 嚴寒的冬天到了，大地上只有光禿禿的樹木和枯乾的雜草。

2. 做運動不但可以鍛鍊身體，還能令心情愉悅。

四. 

1. 一目十行

2. 夢寐以求

3. 插翼難飛

4. 一敗塗地

5. 大發雷霆

6. 垂涎三尺

7. 心曠神怡

五. 

1. D

2. A

3. E

4. D

5. F 

6. C 

7. B 

六. 

1. 不單; 還

2. 儘管; 可是

3. 除了; 還要

4. 由於; 因此

5. 如果; 就

6. 即使; 也

七.

八.

1. 顆

2. 宗

3. 片片

4. 段

5. 條

6. 串

九. 

1. C > A > D > B 

2. A > C > E > F > B > D 

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