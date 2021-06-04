【小學試題】小四中文模擬試題答案 複習考試測試能力
小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。
以下為小四中文模擬試題參考答案：
一.
1. 難能可貴
2. 未如理想
3. D
4. D
5. 作者並沒有承諾和好友子華一起溫習。因為他想自己計劃怎樣處理自己的作息時間。
6. 作者覺得就算有着好的計劃，但如果不能夠堅持執行，是不會成功的。因為今次的事件，作者有了計劃，但沒有執行，所以並不成功。
二.
三.
1. 嚴寒的冬天到了，大地上只有光禿禿的樹木和枯乾的雜草。
2. 做運動不但可以鍛鍊身體，還能令心情愉悅。
四.
1. 一目十行
2. 夢寐以求
3. 插翼難飛
4. 一敗塗地
5. 大發雷霆
6. 垂涎三尺
7. 心曠神怡
五.
1. D
2. A
3. E
4. D
5. F
6. C
7. B
六.
1. 不單; 還
2. 儘管; 可是
3. 除了; 還要
4. 由於; 因此
5. 如果; 就
6. 即使; 也
七.
八.
1. 顆
2. 宗
3. 片片
4. 段
5. 條
6. 串
九.
1. C > A > D > B
2. A > C > E > F > B > D
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