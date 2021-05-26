  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 18:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵高層任命】前高官加入港鐵公司　曾任沙中綫項目專家顧問團成員

社會 18:08 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

前屋宇署署長許少偉將加入港鐵公司。（資料圖片）

港鐵公司今日（26日）宣布前屋宇署署長、沙中綫項目專家顧問團成員許少偉、和機管局及機場保安有限公司董事局成員、以立投資管理有限公司執行董事兼營運總監黃冠文獲股東推選為獨立非執行董事，即日生效。

港鐵公司同日委任許少偉為工程委員會成員及風險委員會成員。另外，委任黃冠文為審核委員會成員及提名委員會成員。

許少偉於1978年加入政府任職見習屋宇測量師，並於2014年至2017年擔任屋宇署署長一職。他亦是沙中綫項目專家顧問團的成員之一，負責就沙中綫項目的建造工程事宜提供意見，檢討港鐵公司的項目管理系統。

黃冠文則為以立投資管理有限公司執行董事兼營運總監，以及新建業有限公司董事。同時，他亦是香港機場管理局及機場保安有限公司董事局成員、廉政公署防止貪污諮詢委員會主席和貪污問題諮詢委員會委員，以及旅遊業監管局成員。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【加密班次】港鐵周五起加密9條綫非繁忙時段班次　5月24日全面復課日起放學時段額外增加班次
20:07 2021/05/18
【加密班次】港鐵周五起加密9條綫非繁忙時段班次　5月24日全面復課日起放學時段額外增加班次
【東鐵綫】旺角東站至紅磡站服務5月30日暫停　港鐵將安排免費接駁巴士
12:02 2021/05/20
【東鐵綫】旺角東站至紅磡站服務5月30日暫停　港鐵將安排免費接駁巴士
【疫苗接種】港鐵正與政府商討外展接種服務　歐陽伯權：多種方法鼓勵員工打針
今日 11:57
【疫苗接種】港鐵正與政府商討外展接種服務　歐陽伯權：多種方法鼓勵員工打針

你可能感興趣

【加密班次】港鐵周五起加密9條綫非繁忙時段班次　5月24日全面復課日起放學時段額外增加班次
20:07 2021/05/18
【加密班次】港鐵周五起加密9條綫非繁忙時段班次　5月24日全面復課日起放學時段額外增加班次
【東鐵綫】旺角東站至紅磡站服務5月30日暫停　港鐵將安排免費接駁巴士
12:02 2021/05/20
【東鐵綫】旺角東站至紅磡站服務5月30日暫停　港鐵將安排免費接駁巴士
【疫苗接種】港鐵正與政府商討外展接種服務　歐陽伯權：多種方法鼓勵員工打針
今日 11:57
【疫苗接種】港鐵正與政府商討外展接種服務　歐陽伯權：多種方法鼓勵員工打針

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩