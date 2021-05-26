【港鐵高層任命】前高官加入港鐵公司　曾任沙中綫項目專家顧問團成員

▲ 前屋宇署署長許少偉將加入港鐵公司。（資料圖片）

港鐵公司今日（26日）宣布前屋宇署署長、沙中綫項目專家顧問團成員許少偉、和機管局及機場保安有限公司董事局成員、以立投資管理有限公司執行董事兼營運總監黃冠文獲股東推選為獨立非執行董事，即日生效。

港鐵公司同日委任許少偉為工程委員會成員及風險委員會成員。另外，委任黃冠文為審核委員會成員及提名委員會成員。

許少偉於1978年加入政府任職見習屋宇測量師，並於2014年至2017年擔任屋宇署署長一職。他亦是沙中綫項目專家顧問團的成員之一，負責就沙中綫項目的建造工程事宜提供意見，檢討港鐵公司的項目管理系統。

黃冠文則為以立投資管理有限公司執行董事兼營運總監，以及新建業有限公司董事。同時，他亦是香港機場管理局及機場保安有限公司董事局成員、廉政公署防止貪污諮詢委員會主席和貪污問題諮詢委員會委員，以及旅遊業監管局成員。

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責任編輯：陳梓蔚