【慳電又涼快】冷氣剛開不夠涼即調低溫度大錯特錯　日本節目實測1個動作馬上降溫又慳電

▲ 冷氣剛開不夠涼即調低溫度大錯特錯，日本節目實測做1個步驟2分鐘降溫又慳電。

天氣炎熱，很多人回家時開冷氣總覺得不夠涼快，然後馬上調低冷氣溫度。但其實這樣開冷氣不但電費貴，而且效率較低。有日本節目就實測，只要開冷氣時做一個步驟，就可以更快降溫更慳電！

日本節目くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館曾在36°C高溫的房間做實驗，將冷氣調至最低的18°C，然後觀察何時才能明顯降溫。結果顯示，需時約7分鐘。即是說，就算將冷氣溫度調得很低，也無法馬上下降房間溫度。

▲ 將冷氣調至最低的18°C，然後觀察何時才能明顯降溫。

但如果開冷氣時，將風量調到最大，即使冷氣溫度保持在28°C，身體約2分鐘就會感到明顯降溫。

▲ 但調高風量。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

這是因為冷空氣會積在下方，熱空氣往上升。當風量增強後，冷空氣就可以對流，於是快速降溫。而且只提高風量的話，更可以省電費。

日本大金冷氣亦分享3招開冷氣時更涼更慳電的方法。除了將風量調到最大，還有以下方法：

▲ 建議風扇對着房間的牆或天花板吹，這樣可吹出柔和微風。

1. 調整風向解釋溫度不平均問題

2. 利用風扇將冷風傳到更遠的地方

3. 利用風扇降體感溫度

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣