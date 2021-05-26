【e-道過關】入境處進一步推展「非觸式 e-道」　市民可透過容貌識別技術過關

▲ 入境處將計劃進一步推展採用容貌識別技術的非觸式e-道服務，以減少接觸共用設備。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，為減少身體接觸及配合政府應對新冠肺炎疫情，入境處將計劃進一步推展採用容貌識別技術的非觸式e-道服務，以減少接觸共用設備，帶來更快捷、方便及衞生的出入境服務。

根據入境處提交至立法會保安事務委員會的文件，提到除現時傳統櫃檯和 e-道服務外，合資格的香港居民可選擇使用非觸式 e-道服務，以容貌識別技術代替現時的指紋識別技術，自助辦理出入境手續。

文件指，市民若選擇 使用這項非觸式 e-道服務，只需要利用他們的智能身份證或個 人流動電話產生的加密二維碼進入 e-道內，並在標示的位置望向鏡頭，讓系統核實其容貌即可，過程中不用接觸共用的指紋掃描器。

入境處表示，疫情令市民對公共衞生的意識提高，非 觸式 e-道能讓市民在自助辦理出入境手續時，減少接觸共用設 備，帶來更快捷、方便及衞生的出入境服務。入境處計劃在各 口岸安裝使用容貌識別技術的非觸式 e-道，並期望在本年底起 陸續投入服務。入境處其後會將非觸式 e-道服務逐步擴展至其他合資格的旅客使用。

另外，入境處在過去一年積極調撥現有資源，為不同服務透過數碼科技加入「防疫元素」，其中包括電子及非觸式繳費、「智傭易」服務及電子簽證。

入境處將會繼續推廣電子及非觸式的繳費方式，將會在今年第三季開始起，陸續以「新一代個案簡易處理系統」取代現有「個案簡易處理系統」，市民亦可以選擇使用電子及非觸式方式付款方法繳付費用，包括八達通或「轉數快」。入境處會繼續研究加入更多電子及非觸式繳費方式。

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記者：曾卓鋒