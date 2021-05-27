【男拔名校】拔萃男書院學生文武雙全　提供DSE及IB課程學費$5萬起

▲ 傳統直資名校拔萃男書院提供DSE及IB課程，學生文武雙全。

直資傳統名校拔萃男書院創校152年，學生文武雙全，在公開試及學屆體藝成績相當出眾，不少家長都望兒子成為男拔生。近年受到疫情及移民退學潮夾擊，男拔有招生中二至中六各年級的插班生，入學機會相對往日較多。

男拔培養未來領袖

拔萃男書院（Diocesan Boys' School，下稱「男拔」）是本港著名的傳統男校，於1869年創校，屬基督教校，而一條龍小學是拔萃男書院附屬小學。男拔屬頂尖直資中學，多年來人才輩出，現時校長鄭基恩亦是該校舊生。男拔著重培養學生的自學精神，培養多元智能，發展創造力、領袖才能等。

▲ 直資傳統名校拔萃男書院很受家長及學生歡迎。（YouTube影片截圖）

依據中學概覽資料，男拔全校教師總人數為144人，推行小班教學，在教育局「六班編制」的基礎上，每級基本分為6班，初中方面細分為9班上課，中英數主科更分為10班。至於高中情況相若，在「六班編制」的基礎上再細分中學文憑試6班（中英數主科分為7至9班），國際文憑課程2班。

中一至中六皆實行英語教學，在中一至中三皆設有普通話科，而中文及英語科皆設有廣泛閱讀計劃，培訓學生掌握「兩文三語」的能力。從閱讀中學習的活動包括在中一至中六級舉辦「作家工作坊、講座」（中文科），讓作家、學者與同學分享閱讀心得、創作經驗和應試策略。

▲ 現時校長鄭基恩是男拔的舊生。（YouTube影片截圖）

學屆比賽長勝軍

除了學術成績出色外，男拔主張全方位學習，設有不少課外活動、聯課活動等，如「Sports For All」的運動計劃，鼓勵所有學生參與體育活動。同時，校內設有80多個學會、校隊、學生組織和興趣小組，鼓勵學生發展個人興趣，培養組織能力，並透過參與校外比賽，發揚團隊合作精神。在學屆的運動比賽如游泳、籃球、田徑等等各類比賽，男拔均獲大量獎項，是大贏家長勝軍。

有學生以出色的運動加分入讀男拔，花不少時間訓練及參加賽事，校方特設運動員精進班。另有其他周末補習班、週末拔尖班等提供不同類型的課程，關注學習差異，照顧能力稍遜的學生之時，也會為優異生提供增潤課程。

▲ 男拔於1869年創校，屬基督教校，有逾150年歷史。（中學概覽圖片）

提供DSE及IB課程

直資校男拔不參加中學學位分配辦法的統一派位，中一入學申請，校方會考慮申請學生學業成績60%、課外活動表現20%、面試表現15%、其他5%例如父親、兄長為舊生或兄長正就讀該校。

除了提供本地中學文憑試（DSE）課程，男拔開設了國際文憑試課程（IB），助日後海外升學。2021/2022 學年擬開設科目中四至中六，以中文為教學語言有︰中國語文和中史，而以英文為教學語言有︰英國語文、數學、數學伸延單元1及2、通識教育、生物、化學、物理、資訊及通訊科技、設計與應用科技、音樂、視覺藝術、體育、經濟、地理、歷史、企業會計與財務概論、倫理與宗教、法文和應用學習。

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學費$5萬起

教育局今年公布，至少27間直資學校擬於新學年加學費，佔約33%，當中包括男拔，中小學課程均擬加學費2.4%，IB課程學費更擬加15%。依校網資料，2021-2022學年學費本地學生中一至中六，每年學費為$51,200，而IB課程每年的學費為$117,300，以上調整學費需待教育局審批。

▲ 學校著重培訓學生多元才能。（YouTube影片截圖）

男拔的校舍位於九龍旺角亞皆老街131號，包括宿舍部分，學校佔地面積約5萬平方米，設施多樣，有草地球場、游泳池、網球場、籃球場、室內體育館、多媒體教學中心、特別教室、圖書館、音樂廳及可放映電影大禮堂。宿舍方面曾獲建築大獎，供中學部學生申請留宿，亦會安排小六學生分批體驗寄宿生活。

▲ 男拔設有宿舍，供中學部學生申請留宿。（中學概覽圖片）

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責任編輯：王明芳