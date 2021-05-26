【新冠疫苗】醫管局過去一周多10人接種疫苗後死亡　再多5人流產涉曾接種疫苗

▲ 醫管局過去一周多10人接種疫苗後死亡，同期亦再多5人流產涉曾接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種至今逾3個月，至今已接種逾220劑疫苗，有逾127萬人接種至少一劑。根據醫管局數據，自2月26日疫苗計劃展開截至周日(23日)，合共錄得68宗住院及急症室死亡個案，曾接種新冠疫苗，較對上一星期增10人死亡；同期錄得19宗接種疫苗後流產個案，亦較對上一星期增5宗。

根據醫管局數據顯示，2月26日至5月23日期間，錄得38宗住院死亡個案曾接種新冠疫苗，較對上一周錄得32宗增6宗，同期亦有30宗急症死亡個案亦曾接種新冠疫苗，較上周增4宗；另外，醫管局於2月26日期間至5月23日，接獲19宗流產個案，較對上一周14宗多5宗。

而以今年4月26日至5月23日期間計算，平均每日有104.2名住院死亡病人涉曾接種疫苗，較去年同期100.4人增加；並平均每日有17.1名急症室就診病人死亡同樣涉曾接種疫苗，較去年同期18.7人少。至於流產個案，同期日均錄得13.3宗個案，亦較去年同期少。

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責任編輯：陳正怡