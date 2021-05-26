【醫院探訪】醫管局宣布本周末起擴展特別探訪安排　現增至18間非急症醫院（內附名單）

▲ 醫管局今日（26日）宣布，將於本週末開始，進一步擴展特別探訪安排，由8間增加至18間非急症醫院。（資料圖片）

醫管局今日（26日）宣布，將於本週末開始，進一步擴展特別探訪安排，由8間增加至18間非急症醫院。

新增特別探訪安排的共10間醫院，每間病房會根據實際運作情況安排探病限額，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院。

醫管局發言人表示，為減少院內病人及員工受感染的風險，進行一次性探訪的家屬須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，假如家屬定期探訪，則可每星期進行測試。另外，已完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗不少於14天的探訪人士，亦可選擇在探訪前24小時內進行2019冠狀病毒病疫苗抗原快速測試。

非急症醫院「特別探訪安排」

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備註：*者為「特別探訪安排」新增醫院

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記者：曾卓鋒