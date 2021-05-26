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【醫院探訪】醫管局宣布本周末起擴展特別探訪安排　現增至18間非急症醫院（內附名單）

社會 18:39 2021/05/26

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醫管局今日（26日）宣布，將於本週末開始，進一步擴展特別探訪安排，由8間增加至18間非急症醫院。（資料圖片）

醫管局今日（26日）宣布，將於本週末開始，進一步擴展特別探訪安排，由8間增加至18間非急症醫院。

新增特別探訪安排的共10間醫院，每間病房會根據實際運作情況安排探病限額，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院。

醫管局發言人表示，為減少院內病人及員工受感染的風險，進行一次性探訪的家屬須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，假如家屬定期探訪，則可每星期進行測試。另外，已完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗不少於14天的探訪人士，亦可選擇在探訪前24小時內進行2019冠狀病毒病疫苗抗原快速測試。

非急症醫院「特別探訪安排」

港島東醫院聯網

  • 舂磡角慈氏護養院
  • 黃竹坑醫院

港島西醫院聯網

  • 大口環根德公爵夫人兒童醫院*
  • 麥理浩復康院*
  • 葛量洪醫院 （紓緩醫學科及療養科病房）*
  • 東華三院馮堯敬醫院

九龍東醫院聯網

  • 靈實醫院

九龍中醫院聯網

  • 九龍醫院康復大樓*
  • 東華三院黃大仙醫院*
  • 香港佛教醫院

九龍西醫院聯網

  • 明愛醫院懷義樓 - 兒童發展復康部*
  • 瑪嘉烈醫院荔景大樓

新界東醫院聯網

  • 沙田醫院（不包括精神科病房）*
  • 大埔醫院（不包括精神科病房）*
  • 白普理寧養中心*
  • 沙田慈氏護養院

新界西醫院聯網

  • 小欖醫院*
  • 博愛醫院田家炳護養院

備註：*者為「特別探訪安排」新增醫院

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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