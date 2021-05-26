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【電動交通】電動小巴推行遙遙無期　5承辦商欲自資設充電站遭拒

社會 18:40 2021/05/26

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電動小巴的試驗計劃要待2023年才展開，距離投入應用尚有長路要走。（資料圖片）

政府近年力推電動車，更在今年3月公布香港首份《香港電動車普及化路線圖》。環境局局長黃錦星今日（26日）回應立法會議員柯創盛關注電動小巴推展進度的質詢時指，預計要到2023年才能正式展開為期12個月的「電動公共小巴試驗計劃」，至於實際的推展路線圖，則要待試驗完成後，經檢討電動公共小巴及其充電設施的表現後才能制訂。

黃錦星又表示，在觀塘運作的小巴營運商及商會曾向市建局表示，有電動小巴充電設施供應商願意自資設置充電設施，為電動小巴在觀塘市中心公共交通交匯處內，提供收費充電服務。市建局其後在有關地點預留電力及3個位置可供日後安裝充電設施，並要求政府協助安排承辦商安裝設施。

就此，環保署在2020年10月15日發出公告，邀請有意在該地點自費設置電動小巴充電設施的承辦商提交建議。是次邀請共接獲5份建議書，惟全部建議書均被署方以未能完全符合訂明的要求而拒絕採納。環保署在2021年3月22日再發出公開邀請，共接獲4份建議書，現正評審該等建議。

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責任編輯：陳梓蔚

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