【小學試題】小五中文模擬試題答案 複習考試測試能力
小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。
以下為小五中文模擬試題參考答案：
一.
1. 空曠
2. 濕漉漉
3. 瞥見
4. 郵差先生頂著一頭白髮，戴著老花眼鏡，留着白鬍子，雖然他是駝背，但仍有一身幹練的樣子。
5. 正面描寫/外貌描寫/肖像描寫
6i) 有耐性
6ii) 一絲不苟
7. 喜歡；「他為此深深地讚歎：這小城的陽光特別美啊！」；語言描寫
8. 綜觀全文，郵差先生對工作的熱情連繫着郵差與小城裏的人，他們的關係密切，亦為郵差帶來成就感。
二.
三.
1. C
2. D
3. D
4. A
5. D
四.
1. C
2. D
3. C
4. A
5. C
五.
1. D
2. D
六.
七.
1. A
2. E
3. F
4. B
5. C
6. D
八.
1. 比賽時，家明用最快的速度奔跑，不過還是沒有拿到冠軍。
2. 和暖的春天來了，公園裏的花花草草迫不及待地換上新裝。
九.
1. 這件陶瓷花瓶手工粗糙，想必工匠製作時很馬虎了。
2. 除非你認真地學習，否則你別指望成績會提高。
3. 莫老師一回到家，就倒頭大睡，怎麼也喚不醒。
十.
1. B > D > A > C > E
2. G > B > C > D > F > E > A
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