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【小學試題】小五中文模擬試題答案　複習考試測試能力

中小學 00:00 2021/06/04

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小五中文模擬試題答案。

小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。

以下為小五中文模擬試題參考答案：

一.

1. 空曠

2. 濕漉漉

3. 瞥見 

4. 郵差先生頂著一頭白髮，戴著老花眼鏡，留着白鬍子，雖然他是駝背，但仍有一身幹練的樣子。

5. 正面描寫/外貌描寫/肖像描寫 

6i) 有耐性

6ii) 一絲不苟

7. 喜歡；「他為此深深地讚歎：這小城的陽光特別美啊！」；語言描寫

8. 綜觀全文，郵差先生對工作的熱情連繫着郵差與小城裏的人，他們的關係密切，亦為郵差帶來成就感。

二.

三.

1. C 

2. D 

3. D

4. A 

5. D

四. 

1. C

2. D 

3. C 

4. A 

5. C 

五.

1. D

2. D 

六.

七.

1. A 

2. E

3. F

4. B 

5. C 

6. D

八.

1. 比賽時，家明用最快的速度奔跑，不過還是沒有拿到冠軍。

2. 和暖的春天來了，公園裏的花花草草迫不及待地換上新裝。

九.

1. 這件陶瓷花瓶手工粗糙，想必工匠製作時很馬虎了。

2. 除非你認真地學習，否則你別指望成績會提高。 

3. 老師一回到家，就倒頭大睡，怎麼也喚不醒。 

十.

1. B > D > A > C > E 

2. G > B > C > D > F > E > A 

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