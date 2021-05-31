【靚太安樂窩】日本迷80後新婚夫婦改造300呎無印風私樓　1房變2房預備生BB

▲ 80後新婚夫婦改造約300呎無印風大圍私樓，預備生小朋友。

一對鍾情日本文化的80後新婚夫婦在疫情前幾乎一年去6至7次日本旅行，可是疫情至今逾1年多，都無法出外旅行。他們最近買了大圍一個300多呎的私樓預備生小朋友，順道把住宅改造為無印日式風格，在家如在日本，一解「思鄉之愁」。

男女戶主都在大圍相識及長大，兩家人都住同一區，因此，他們新婚後購買大圍金獅花園約300呎的單位，方便照應。

負責這單位的城堡設計 castle design house LTD室內設計師Chris分享戶主裝修的原因及裝修特色。單位前身只有1房，而廁所採用浴缸。Chris改動間隔，把睡房一分為2, 挪用空間變做走廊，解決5門歸心的問題。他把浴缸改為風呂缸，實用又能滿足他們的對日本風的喜好。

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客廳以白色及木色為主調

客廳以白色及木色為主調，在電視機位置上增設木層板，又在大門旁擺放一個大木櫃，加上深色的木紋趟門，營造大自然無印簡約風。

Chris表示，如果2間房的門口在設計在客廳牆，會造成五門歸心的情況（廚房、廁所、2間房、大門）都對住客廳，客廳難以擺放傢俬。因此，Chris特意設計走廊，令房門可以對房門，不會限制擺放電視機的牆身的發揮空間。

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巧妙善用廚房門

Chris不放過任何一個空間，大門旁的廚房門採用了趟門，如關上趟門，便可見到全身鏡，方便戶主外出時照鏡。當不想見到鏡子時，又可把廚房門開住，把鏡子遮著。

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用衣櫃間開2房

單位本身是1房，幸好3邊牆身都有窗口，適合間開兩房。Chris為了節省牆身的厚度，索性把兩間房的大衣櫃合二為一，用來間開兩房。主人房方面，由於窗台比較高，Chris設計了木地台及木地台床架，可善用窗台的空間，又可以增加大量收納空間，減少雜物四放的情況，保持環境舒適簡潔。

客房亦挪用了窗台空間設計單人床，現當作客房，將來留給小朋友使用。

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廁所浴缸變風呂缸

廁所以深色為主調，給人一種舒壓休息的感覺。由於這對夫婦十分喜歡日本，除了把家居尹為無印風，他們把浴缸變為日式風呂缸，可方便他們淋浴或浸浴。

裝修詳情

裝修後，男女戶主感到優閒及舒適，平日辛苦過後可回到家休息及放鬆。這個工程花了約3個月完成，費用共約39萬，細項如下：

現場木器、傢俬及所有門：$3萬

木工：$8萬

電力：$6萬

泥水：$8萬

清拆：$3萬

水電：$4萬

油漆：$3萬

鋁窗：$4萬

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責任編輯：王芷瑩