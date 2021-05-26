【退學潮】調查指有學校流失逾50人　9月兩成小學需縮班影響勢延至明年

▲ 教協關注退學潮引發各級縮班危機，調查指9成半中小學促教育局推穩定措施。（教協提供）

疫情及社會因素致中小學界現移民退學潮，教協今日（26日）公布調查指，9月新學年已有2成小學小一需縮班、7校小二或以上年級亦罕有縮班；本學年98%中小學均有學生退學，4校流失逾50人，小學佔3間，最嚴重流失逾2成學生，逾6成半憂明年亦需縮班。教協關注退學潮或引發各級縮班甚至殺校危機，促當局下調開班線，長遠改善班師比等，以穩定學校發展。

教協於本月7至21日向全港中小學校長發網上問卷，收回183人回覆，小學佔130間、中學佔53間。結果全部受訪小學及近9成半中學均表示，有學生已經或計劃在本學年退學，主因是移民或到海外升學。

小學方面，約7成流失1至20人，近3成流失逾20人，其中3間更流失多於50人，包括1間規模較小的小學，受跨境生退學影響，退學人數佔總學生人數2成以上。中學方面，僅3間「零退學」，約2成學校流失1至20人，1間中學流失逾50人。

按近月收到的9月2021/22學年「開班信」，28間（21.5%）小學小一將要縮班，分佈全港14區，7校（5.4%）更有小二或以上年級要縮班，教協形容情況「極其罕見」，其中4間更同時面對小一及小二或以上班級縮班。適齡學童人口本應持續上升的中學所受影響較少，但新學年仍有1間中學中一需縮班。

因應近月退學「後遺症」將於再下一學年、即2022/23學年「結算」，逾6成半、即87小學憂慮屆時小一需縮班、逾5成半、72校更擔心小二或以上都要縮班；34%、18間中學亦憂慮中一要縮班，3成、16校更憂中二或以上要縮班。

教協強調，穩定的教學團隊及學習環境對教育非常重要，逾9成受訪學校均認同，教育局應與學界研究措施應對學齡人口動盪，引述大部分學校建議下調各級開班線、凍結各級班數、盡快全面落實小班教學，並彈性處理「點人頭」規定等，教協亦建議當局長遠因應人口下降，改善師生比例及全面推行小班教學等，以整體穩定學校發展，並呼籲政府改善教學環境，停止「政治干預教育」。

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記者：馮琪雅