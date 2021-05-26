【新冠肺炎】研究指經濟匱乏市民身心健康較差　學者：疫情突顯社群不平等

▲ 香港中文大學健康公平研究所研究發現，經濟匱乏市民身心健康更差。（陳國峰攝）

新冠肺炎持續逾一年，失業率一度高企。有調查指逾6成半弱勢社群較疫情前感到尤其擔憂經濟環境不佳，有學者指疫情下突顯社會當中不同群體之間的健康不平等現象，建議港府制定政策時，應盡量避免不同群體的待遇差異，減少社會人口的健康受到「社會決定因素」所影響。

香港中文大學健康公平研究所去年9月至10月期間以電話訪問1,000名港人，發現65.7%弱勢社群較疫情前更感到擔憂，相較之下，僅30.6%非弱勢社群表示擔憂。

中大健康公平研究所副所長黃洪表示，社經地位、就業情況、房屋問題及醫療系統均會導致健康不公平情況，而本港以往亦一直有相關問題，新冠肺炎則成為「導火線，令所有問題浮現」，例如劏房戶上網課較困難、慢性疾病患者尤其擔心受感染等。他又指，疫情過後，失業率及經濟環境將有所改善，但社會仍然有健康不平等情況。

中大健康公平研究所副所長鍾一諾解釋，疫情嚴重衝擊本港經濟，弱勢社群於經濟狀況較差，「一開始會擔心買唔到口罩，而家又會擔心無左份工」，長期會影響他們的情緒健康。

鍾一諾亦提到，於疫情最嚴峻時期，港府一度勒令食肆全日禁堂食，令不少打工仔大街上用膳，坦言「防疫措施不代表單單考慮防疫」，同時亦要保證民生損害程度一定要減至最低。

他指，港府明顯在決策上較少以「公共衞生淪理框架」作考量，即5個要素，包括措施是否有效、效益是否合符比例、措施是否必要、措施對人的侵犯是否最小化，以及要向公眾交代為何實行此措施，呼籲如某一措施得不到公眾認可，政府應要面對公眾。

前衞生福利及食物局局長兼該所聯席所長楊永強表示，疫情下政府防疫及支援措施「做得好急」，或未能提早作充分評估，他舉例指，保就業計劃中，港府決定將補助金給予企業而非勞工惹人批評，指港府應汲取經驗，審視推行不同措施對不同階層的影響，日後應做足風險評估才推行不同措施。

研究所又指，未來會持續審視本港的健康公平情況，並於深入分析後提出改善方法，估計報告將於明年推出，其後會轉交港府參考。

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記者：洪芷晴