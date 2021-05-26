【國安教育】教育局倡中史科辦抗日歌曲欣賞會及海報創作　經濟科借中美貿易戰教中港「共為唇齒」

▲ 教育局今日（26日）公布多4科的國家安全教育課程框架，涉及中史、歷史、生活與社會，以及經濟科。（資料圖片）

教育局今日（26日）公布多4科的國家安全教育課程框架，涉及中史、歷史、生活與社會，以及經濟科。當局建議高中中史科辦「抗日歌曲欣賞會」及「抗日海報創作比賽」、初中讓學生穿唐裝體驗中華文化等跨科活動；生活與社會科則與中史及歷史科合辦當代及歷史人物扮演比賽；經濟科則以中美貿易摩擦為例，認識內地與香港經濟「密不可分、共為唇齒」的關係等。

教育局已於2月發通告公布《香港國家安全教育課程框架》，並先後公布11科課程框架，今再公布多4科框架，合共涉及15科。最新公布的中國歷史科及歷史科的國安教育課程框架，均提及教授學生理解「香港自古以來就是中國領土」，並建議分別在初中及高中階段就不同課題辦內地考察交流、本地歷史考察以及跨科協作或課後活動。

當局倡於高中中史科，就抗日戰爭課題與音樂科合辦「抗日歌曲欣賞會」，了解國民同心抵抗外侮的情形，並與視覺藝術科合辦「抗日海報創作比賽」，並與當時的藝術作品比較，認識文宣對國防的作用。

初中中史科則就「日本侵華與抗日戰爭」課題與歷史科協作，安排學生專訪東江縱隊老戰士，進行口述歷史訪談；教授秦漢時期課題時，與視藝科協作舉辦「兵馬俑風采再現」，讓學生為仿兵馬俑加上顏色，進一步認識秦代軍事實力，另與中文、視藝、科技與生活科協作舉辦「唐代婦女生活多面睇」活動，透過化唐妝、穿唐服體驗活動，親身感受唐人生活，並體會中華文化。

歷史科框架列明「重點」是讓學生認識國家從被列強侵略，以致英國佔領香港，及後國家克服困難，並恢復對本港行使主權的「奮進歷程」，培養學生的國民意識及國家觀念。

初中生活與社會科則可與中史及歷史科合作，舉辦當代和歷史人物扮演比賽，了解重要的當代和歷史人物對國家和民族的深遠影響和貢獻，當中包括他們對維護國家安全的貢獻。

至於高中經濟科教學重點列明「貨幣與銀行」及「國際貿易和金融」課題包含經濟安全相關學習內容，例如維持貨幣體系和銀行體系穩定、貿易障礙的種類，舉例指教師可透過讓學生認識不同貿易障礙造成的經濟影響，例如以中美貿易摩擦為例，讓學生透過認識內地與香港經濟之間「密不可分、共為唇齒」的關係，以及香港在中美貿易發揮窗口與橋樑角色，從而了解當美國向內地實施貿易障礙措施或取消香港貿易優惠待遇，均可能對內地和香港的某些產業甚至國家整體經濟帶來嚴重損害，以致影響國家穩定發展，但課程文件註明「由於中美貿易摩擦仍在發展中，教師須因應事態的最新發展，向學生作出適切的講解，並引導學生以實證為本的態度和開闊的思維研習相關課題。」

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記者：馮琪雅