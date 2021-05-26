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【鼓勵接種】機管局推出6萬機票大抽獎　9月底前接種市民可參與

社會 20:39 2021/05/26

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

機管局今日（26日）公布，將送出6萬張機票，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港居民及機場員工，以響應政府推動市民接種疫苗。（資料圖片）

機管局今日（26日）公布，將送出6萬張機票，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港居民及機場員工，以響應政府推動市民接種疫苗。

6萬張機票將會以抽獎形式送出，當中5萬張將會送予在9月底已接種疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予於 9 月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。

另外，機管局將額外購買1,000張機票，以抽獎形式送贈予於9月底前已接種疫苗的機管局員工。機管局正與航空公司商討，計劃詳情將於稍後公布。

機管局主席蘇澤光表示，期望航空交通能盡快恢復，更多人接種疫苗是航空業早日復蘇的重要一環。他指，機管局特意撥出額外資源鼓勵機管局員工接種疫苗，希望能起牽頭作用，期望香港各企業及機構亦響應政府，推出不同奬勵形式，鼓勵員工接種疫苗。

此外，自今年 4 月 20 日起，機管局提供假期予接種新冠疫苗的機管局員工。員工於注射第一針及第二針疫苗當日和注射第二針疫苗的翌日享有合共三天假期。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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