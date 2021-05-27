【正向教育】校長盼助學生發展潛能可一生受用　以「精靈卡」鼓勵培養良好品格

▲ 陳淑英指，希望培養出自信、喜樂的學生。（湯炳強攝）

英皇書院同學會小學坐落上環，校方特別重視學生的潛能發展，鼓勵學生發掘自己的優點和特長，並從中獲得滿足感。校方近年亦積極推廣正向教育，透過收集「精靈卡能量點」助學生了解自己強項。校長陳淑英指，希望培養出自信、喜樂的學生。學校亦有特別的小校情懷，校長記得每位學生的名字，全體同學都可以打成一遍。

「麻雀雖小，五臟俱全」，學校校舍雖只有3層高，但校方用盡校園每個角落去豐富學生學習體驗，一條走廊亦化身成「STEM教育廊」。陳淑英認為，學習要與生活拉上關係，但由於學舍不大，沒有足夠空間建設專門用作STEM教學的特別室，為了讓學生亦可經常接觸STEM，唯有將走廊改裝，放置電腦編程遊戲，讓學生在課餘時間亦可以玩。學校亦打造出「哈利波特式圖書館」，透過新奇有趣的設計，勾起學生對閱讀和學習的興趣。



▲ 學校打造出「哈利波特式圖書館」。（湯炳強攝）

▲ 學校打造出「哈利波特式圖書館」。（湯炳強攝）

▲ 學校打造出「哈利波特式圖書館」。（湯炳強攝）

▲ STEM path。（學校提供）

▲ STEM path。（學校提供）

學校近年積極推廣正向教育，發展學生的品格強項，陳淑英希望，同學透過了解自己強項，從而獲得滿足感，並充滿正能量。校方今學年正發展學生「勇敢」、「堅毅」、「幹勁熱情」及「欣賞」4項品格，為此亦創作4款「精靈卡」，學生只要透過行動、說話展現出有關品格的特質，就可以累積「能量點」，收集指定數量的點數就可獲得禮物。

學生要做的事很簡單，可能是上課是持續舉手答問題，就已經是表現出熱情和堅毅，他們亦可從中學會欣賞自己，並獲得幸福感。

▲ 學校創作4款「精靈卡」。（湯炳強攝）

「我是小博士」活動是校方發展學生品格強項的一部分，鼓勵學生與同學分享其特長，拍攝短片並上載到學校網站，例如有學生表演跆拳道、煮食和踩單車：「我們想透過這些活動，讓小朋友看到只要保持熱情去做一件事，可以成為他的優點。」除了重視學生的成績，校方亦很着重全能發展，希望可以透過課外活動，包括STEM、花式跳繩、田徑及口琴4方面發展小朋友潛能，讓他們可以找到自己的「亮點」，最終目的都是希望學生可以從中獲得喜樂和滿足感。

英皇書院同學會小學的另一項特色，是獨有的小校情懷，學校每年級只有2班，均採取小班教學，全校只有約300名學生，陳淑英表示自己記得全校同學的名字，學生本身亦會打成一遍，

大家不會分年級，小六及小一學生都可以一起玩。有高年級的同學甚至將低年級的同學，當成自己的弟弟妹妹。

作為一校之長，陳淑英說，最希望學生可以從學校中得到5樣事，分別是：「喜樂」、「自信」、「健康」、「高成就」及「優品格」，她對每位學生有一個盼望：

最想學生可以發展到潛能，找到自己的長處，令他們一生都很受用。

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記者：黃悅晴

