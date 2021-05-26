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【衝出香港】英基與瑞士工商酒店管理學院合作　學生可升讀款待管理學士並到外地接受培訓

社會 21:11 2021/05/26

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英基學校協會與瑞士琉森的工商酒店管理學院 (BHMS) 合作。（英基提供）

英基學校協會今日（26日）宣布與瑞士琉森的工商酒店管理學院 (BHMS) 合作，可該校學生在完成國際預科文憑（IBDP）或國際文憑職業相關課程（IBCP）後，可升讀BHMS的款待管理、全球商業管理及廚藝的學士課程，到當地進行6個月有薪培訓。

英基表示，有關課程為對款待及廚藝感興趣的中學生提供快捷的升學途徑，修讀全新款待管理學士學位。商業與技術教育委員會（BTEC）學生亦可以在完成180個BTEC延伸文憑課程學分後，申請報讀課程。學生將以全日制方式在英基校園學習6個月，然後到瑞士或其他地方進行為期6個月的有薪培訓。

英基行政總裁葛琳認為，有關廚藝及款待課程使學生能將興趣和能力應用在職場上，學生可在真實環境下學習，得到獨特的學習經歷，亦可與行內專業人士交流。

瑞士工商酒店管理學院院長Heather Robinson表示期待合作，非常高興能迎接英基學生加入瑞士工商酒店管理學院。

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責任編輯：黃悅晴

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