【小一派位】校長提醒家長叩門勿漁翁撒網　要先了解學校教學理念

▲ 陳淑英指學校期望學生有禮貌、有自信。（湯炳強攝）

下周三（6月2日）會是小一派位的大日子，家長若未能在「大抽獎」時進入心儀學校，或要選擇「叩門」。英皇書院同學會小學校長陳淑英指學校期望學生有禮貌、有自信，她不建議家長在叩門時漁翁撒網，提醒要先留意學校的教學理念是否與家長想法一致。

陳淑英表示，學校希望收到有禮貌的學生：

最基本是要識講早晨，離開時要講再見，要放好椅子等等。

陳亦指出，很着重小朋友有自信，

基本是說話清晰大聲，要與教師有眼神接觸，亦希望小朋友勇於表達自己，不論是否講得好，自信喜樂的小朋友我們都希望收到。

至於家長叩門時有何注意事項，陳淑英指出叩門對小朋友來說是辛苦的事，亦會造成很大心理壓力，建議家長不應漁翁撒網，要事先找一些與自己育兒理念相似的學校，先到學校網站多了解有關背景，不要只是慕名以去。

▲ 英皇書院同學會小學。（湯炳強攝）

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記者：黃悅晴