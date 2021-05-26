【疫苗接種】疫苗接種計劃剛滿3個月　逾129萬人已打首劑

▲ 新冠疫苗接種計劃持續，今日（26日）剛好踏入第三個月。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，今日（26日）剛好踏入第三個月。政府已為市民接種共約222萬劑新冠疫苗，當中約129萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約553,800名接種科興疫苗，約736,000名接種復必泰疫苗；另約93萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約409,300名接種科興疫苗，約525,000名接種復必泰疫苗。

截至今日下午八時的過去24小時，約有24,000名市民接種了疫苗和約21,900名市民在網上預約接種疫苗，當中約有5,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,600人在社區疫苗接種中心接種，約3,100人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有4,000名市民接種第二劑科興疫苗，當中約1,900人在社區疫苗接種中心接種，約2,200人是在私家醫生和診所接種；約有5,300名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有8,800名。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。此外，約6,700名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約15,300名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，昨日（26日）共有14宗送院個案，其中7人已經出院，2人留院觀察，5人不遵從醫生勸告自行出院。

▲ 昨日（26日）共有14宗送院個案。（政府新聞處）

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責任編輯：曾卓鋒