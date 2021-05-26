【免試引海外醫生】醫學會前主席方津生憂註冊委員會受政治壓力　承認不想承認的機構

▲ 醫學會前主席方津生（左2）憂註冊委員會受政治壓力，以承認不想承認的機構（鄧凱文攝）

由前線醫生組成的香港醫學會成立100周年，歷屆主席今（26日）與傳媒舉行茶聚，就近日多個醫學界議題，包括引入合資格海外醫生來港可免試執業，及修改特首選委會組成制度表示不滿；1992至1994年度擔任會長的方津生表示，擔心認可海外院校名單的特別註冊委員會會受到政治壓力，承認一些不想承認的機構，又批評將醫學界及衞生服務界合併是損害業界專業自尊。

《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》下周三提交立法會審議，港府提出引入合資格海外醫生來港可免試執業，方津生表示，認可海外院校名單由特別註冊委員會制定，但成員由特首委任，安排完全不適合︰「最擔心承受政治壓力，承認一些不想承認的機構，覺得唔得客觀唔得公平。」他又質疑，港府下一步會再放寬條件，容許非港人醫生都可來港執業。

《草案》第14F（4）條亦列明「食衞局長如認為基於公眾利益而有此需要，可就特別註冊委員會執行其在本條例之下的職能，向該委員會發出指令」，方津生憂賦予食物及衛生局長向該會發指令的權力，質疑做法嚴重損害《基本法》142條保障醫生專業自主。

另一前會長梁智鴻亦強調，執業試是透明劃一的準則︰「很多人說要考執業試是醫生的保護主義，其實絕對不是，是要保護市民，我們希望所有香港市民得到一個可接受水平的醫生醫治。」他又批評，港府沒有審視醫生離開醫管局的真正原因，認為應先「止血」後，再商討是否需要輸入醫生。

此外，選舉委員會組成經修改後，醫學界由過去佔30席，變成現時與衞生服務界合併成30席，中醫界卻維持不變；方津生質疑此舉涉歧視，貶低西醫及牙醫的地位，他以個人名義指，不排除會提出訴訟，又強調認同「反中亂港的人不應該執政」，惟港府是「矯枉過正」。

不過現住主席蔡堅則回應指，訴訟是否有大家心中有數，又無奈指現時與國際醫學組織聯繫，都可能違反國安法。

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記者：鄧凱文