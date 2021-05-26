【數碼創意】賽馬會運算思維教育新學年支援368間小學　培養新一代學生創造力及解難能力

▲ 教育局常任秘書長李美嫦(右二)、賽馬會慈善事務部主管(基金主導項目)梁淑儀(左二)、城市大學副校長（發展及對外關係）李國安(左一)，以及教育大學教學科技中心總監江紹祥(右一)，出席「賽馬會運算思維教育」嘉許禮。

由香港賽馬會慈善信託基金主導策動的「賽馬會運算思維教育」計劃(CoolThink@JC)，聯同本地教育家及世界頂尖學者，為教師提供優質的運算思維教材、學習平台、以及專業培訓。計劃自2016年至今，已支援79間小學的運算思維課堂，而且累積培訓超過400名教師。

計劃於2020/21學年已踏進第二階段，將以不同形式支援368間小學，同時透過與不同辦學團體、教師協會及教育局合作，鼓勵本港超過七成的公營小學和直接資助小學作出改變的第一步，共同推動運算思維，啟發學生的數碼創意，培養新一代的創造力及解難能力。

CoolThink學校和老師努力不懈於校內外持續推行運算思維教育，為了肯定參與學校和老師對運算思維教育的貢獻， CoolThink@JC於2021年5月26日(星期三)，假九龍塘生產力促進局舉行賽馬會運算思維教育

「賽馬會運算思維教育」計劃今日(26日)舉行嘉許計劃頒獎典禮，嘉許10間資源學校(Resource School)及11位CoolThink夥伴(CoolThink Fellow)。獲嘉許的10間資源學校包括：浸信會天虹小學、陳瑞祺(喇沙)小學、路德會協同中學、鳳溪第一小學、英皇書院同學會小學第二校、天主教領島學校、保良局王賜豪(田心谷)小學、深井天主教小學、聖愛德華天主教小學、香港教育大學賽馬會小學 (全部獲獎名單可詳閱網站：coolthink.hk/commendation )

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責任編輯 李志強