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【肥仔失戀】ERROR梁業與初戀情人分手　肥仔前度芬芬：希望大家繼續支持他

娛樂 10:47 2021/05/27

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ERROR肥仔回復單身。

組合ERROR隊長「肥仔」梁業自出道以來，不時提及與初戀女友芬芬的愛情長跑，可惜日芬芬昨晚（5月26日）卻突然Facebook公布「分訊」，表示二人已分手，「肥仔」梁業失戀回復單身。

早年肥仔拍《花姐ERROR遊 2》在綠島之旅需要由高處跳水，跳前肥仔高呼：「ERROR流忍者，陳燕芬，我愛你。」令梁業專一、好男友的形象深入民心。

【ERROR自肥企画】陳海寧被指與Dee哥撞樣　Dee姐是193緋聞女朋友

ERROR肥仔與初戀女友分手。（IG圖片）

初戀女友公佈分訊

梁業與初戀女友阿芬在舞蹈學會認識，拍拖約8年，二人曾分開一段時間再復合。肥仔在今年2月上陳志雲的網上個人頻道節目曾表示，期望在希望事業有成後，與結婚芬芬結婚。

可是，肥仔女友芬芬昨晚在Facebook公開表示：

對不起，我已和 Leung Yip分開了，最近收到好多大家對我地既祝福，我們會將一一轉化成鼓勵。因了解而分開其實也算是在感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裡互相好好祝福。

希望大家繼續支持他，支持ERROR讓他們為香港人煩惱繃緊，的生活帶來幽默。

證實二人快近9年的感情已逝，令不少粉絲大感可惜。

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七仙羽牽紅線

有網民翻出ViuTV節目之前播出的《晚吹-今晚有酒吹》，發現人稱「七師傅」的七仙羽似乎早已看出肥仔與女友感情有變的端倪。

當時七仙羽透露要為主持「娟姐」練美娟牽紅線，並想撮合娟姐與肥仔，七師傅更形容二人是「一個武大郎，一個潘金蓮」，不過補充指練美娟是單純、專一的潘金蓮。

【MIRRORxERROR】8級鋼琴Edan港大畢業package靚　人氣王193學歷不簡單

七師傅可笑他人看不穿。（《晚吹-今晚有酒吹》截圖）

主持之一的強尼笑說：「但肥仔未必願意做武大郎。」

七師傅立即回答：「我剛剛問了，因為肥仔也說看上她很久了。因為肥仔很忙，每天都要唱歌，所以沒空找女仔，看見阿娟後便一直看，阿娟對肥仔也有點意思，因為肥仔的賺錢能力高。」

當時肥仔芬芬未公布分手，七師傅似疑早已看穿一切。

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同場加映：Anson Lo訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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