【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】

▲ E-Profolio 除了包含傳統 Profolio 元素外，STEM 化的設計亦突顯小朋友的創科視野。

2021年小一派位即將放榜，若失落心儀學校，難免又要坐上叩門的「音樂椅」。小朋友到學校面試，已經不再只是留意面試時的談吐表現，尤其疫情下不少改為網上面試，學校無疑會重點留意小朋友報名時提交的Portfolio。

APLUZA Academy 提供相關Portfolio 設計製作課程， 教導家長與小朋友親手製作獨一無二的E-Porfolio 。創辦人Anson分享，一份出色的 Portfolio，除了能突顯出小朋友個人長處外，精美的排版設計亦能令小朋友在考入名校之路先拔頭籌。特別在疫情期間，不少學校轉為網上面試並且要求學生遞交自我介紹影片。

他分享，坊間一些免費的設計程式如Canva，擁有超過一萬本素材及範本，即使沒有任何電腦程式或設計背景，也可以自行挑選最合適的設計素材和字型，相信不僅父母連小朋友也可以輕鬆上手。由於學校普遍只接受A4尺寸，建議各位家長記得先挑選尺寸，再下載PDF檔案遞交。

製作 Profolio的建議步驟

封面：選取一張能充分展現子女個性的生活照片， 令學校留下好印象

第二頁：小朋友背景介紹，包括就讀的學校、興趣等 ( E-Porfolio 可放入自我介紹影片效果更佳 )

第三頁：小朋友的證書及獎項

Anson表示，明白很多家長想展示子女的長處，在Portfolio中盡量放滿獎狀證書，但要留意的是，學校重視的是孩子真正的專長，是否與興趣和證書獎項相關，例如小朋友最喜歡畫畫，建議要配上畫畫的證書及獎項。

第四頁：小朋友受到老師讚賞並且取得高分的成績 ( 功課 / 繪畫作品 / 音樂 )

第五頁：小朋友未來目標及社會貢獻

第六項 : 家庭樂照片，例如親子運動、親子做義工等，建議多選兩張孩子和其他小孩相處的照片，展示小朋友的社交能力

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E-Profolio 成入讀名校關鍵優勢

Anson也是德國留學機構的負責人，他指出，海外教育制度一向重視STEM發展，而香港學府近年亦大力推動創科學習，希望培育更多創科人才迎合未來創科社會發展，建議製作子女Portfolio時，家長們亦應該留意各大學府教學重心而設計。

近年除傳統Portfolio外，E-Portfolio 亦成為校長愛不釋手之物，E-Profolio 除了包含傳統 Portfolio 元素外，STEM 化的設計亦突顯小朋友的創科視野，對於行STEM教育的院校來說，自然更傾向收此類學生，入名校的機會亦自然大增。

要想在千篇一律的入學申請中突圍而出，同時突顯自己的 STEM 電腦技能。Anson建議，E-Porfolio製作重點是表達學生的 STEM 電腦技能和創意思維。

同場加映校長分享小一如何選校

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記者：鄺嫻