【抗癌勇士】患腦癌或剩一年命　24歲城大獸醫博士生不言棄盼完成論文

▲ 瑜晞雖然患病，但他仍盼完成博士論文。

24歲的香港城市大學獸醫學院博士研究生梁瑜晞，5月因為持續劇烈頭痛和半身無力，到醫院求診，發現腦內有兩個惡性腫瘤，確診為第4期惡性膠質瘤。瑜晞和家人開設IG專頁，紀錄病情，盼望大家為瑜晞集氣，亦希望發起眾籌以應付龐大的醫療開支。

瑜晞家人在IG表示，今年3月時，他就發現自己左手難以用力，最初以為是注射新冠疫苗的副作用，不以為然。直至4月中開始經常頭痛，痛得食大量止痛藥都無效，到屯門醫院求醫，醫生安排他照照電腦掃描及磁力共振後，就被送上神經外科病房，其後醫生確實瑜晞患上腦癌。

▲ 瑜晞是城大獸醫博士研究生。（IG圖片）

醉心牛隻研究

前主播郭詠琴是瑜晞的大學老師，早前她在電台節目及報章專欄中，均有提及瑜晞的情況。她表示，瑜晞從小讀書已名列前茅，而且熱愛運動，是城大龍舟隊成員，大學學士一級榮譽畢業，其後獲獎學金入讀城大獸醫學院當博士研究生，醉心牛隻研究希望創一番成就。

然而，瑜晞早前因為頭痛不減，醫生轉介到公立醫院才發現其腦內有兩個惡性腫瘤，從家人口中得知，他們沒有買醫療保險，只能輪候公立醫院，最初因床位不足需要睡在走廊。

或剩不足一年命

其後醫生為他抽腦組織化驗，證實為第4期惡性膠質瘤。醫生表示，腦癌無藥可服，電療及化療的作用不大，瑜晞可能只剩下不足一年壽命。

而家人擔心應付不到療養期間的醫療開支，實在徬徨無助。她希望呼籲有心人，可從治療或經濟上為瑜晞提供幫助。

這小伙子告訴家人，無論前路有多艱難，他也不想放棄，他想用餘下的日子完成獸醫學院有關牛隻的博士論文，因為活著就有希望。

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C AllStar打氣

瑜晞是C AllStar的粉絲，C AllStar得悉他的情況後，早前亦於Facebook為患腦癌的瑜晞集氣，「瑜晞，加油！我們和你一起努力奮鬥，打贏呢場仗，完成你嘅博士論文！」

家人於IG專頁透露，瑜晞患上腦癌後，醫生建議以電療及化療醫治，並提議「電場療法」，但單是機器就要花費90萬。因為無力面對龐大醫療開支，因此為瑜晞開設了醫療籌款戶口，希望有心人可以伸出援手。

接受捐款銀行戶口如下：

中國銀行 012-831-2-024535-3 Leung Chi Keung & Leung Yue Kan

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責任編輯：林愛娜