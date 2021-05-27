【本地公海遊】梁子超認為船員隔兩周檢測太寬鬆倡7日一檢　又稱應待本地清零後才啟動公海遊

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超表示，公海遊應等到本地沒有確診個案，或大部分市民已完成接種新冠疫苗後才啟動，航程才算是真正安全。（資料圖片）

本地郵輪「公海遊」最快7月底復辦，本港市民可參加不停靠境外的郵輪遊，惟郵輪公司及乘客須遵從政府八大防疫政策。呼吸系統專科醫生梁子超認為，船員隔兩周檢測太鬆。工程師學會會長源栢樑則指出，最重要做好社交距離，當中須確保餐廳通風。

呼吸系統專科醫生梁子超今早在一個電台節目上表示，公海遊應等到本地沒有確診個案，或大部分市民已完成接種新冠疫苗後才啟動，航程才算是真正安全。

他亦提到，現時當局只要求已接種疫苗船員每隔14日做檢測的做法較為寬鬆，強調疫苗非有百分百保護力。他指，若船員有輕微病徵應立即進行檢測，以盡早找出個案及進行追蹤工作。他續指，郵輪有不少地方是封閉空間，乘客之間接觸較密集，傳播風險較岸上高，故即使加大通風，萬一出現任何感染個案而不能及時發現的話，病毒便有走入社區的風險。

工程師學會會長源栢樑則表示，參考早前的「鑽石公主號」經驗，只要郵輪做到每小時換氣15次便屬相對高的水平，強調要做好社交距離，包括確保餐廳通風等。

相關報道：

【本地公海遊】「公海遊」最快7月底復辦 船員乘客須接種新冠疫苗及檢測呈陰性。詳情即看：【下一頁】

【本地公海遊】皇家加勒比國際遊輪：已準備就緒 每人每晚收費1,000元。詳情即看：【下一頁】

【本地公海遊】港府擬7月推公海遊設應急「叫停」機制 一旦現陽性或懷疑個案需即時折返。詳情即看：【下一頁】

【本地公海遊】旅發局歡迎當局重啟計劃 待跨境旅遊復甦將向國際推廣。詳情即看：【下一頁】

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒