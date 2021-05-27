【本地公海遊】有旅行社指已收到兩大公司希望「包團」　郵輪公司指已做好多項防控措施

▲ 美麗華旅遊總經理李振庭表示，已有兩間大公司希望「包團」。（資料圖片）

本地郵輪「公海遊」最快7月底復辦，本港市民可參加不停靠境外的郵輪遊，惟郵輪公司及乘客須遵從政府八大防疫政策。有旅遊公司表示，已有兩間大公司表示希望「包團」。星夢郵輪公司代表則表示，已做好多項防控措施以確保社交距離。

美麗華旅遊總經理李振庭在一個電台節目上表示，當局推出相關消息後，目前已有兩間大公司表示希望「包團」。他亦認為，當局要求船員及乘客須接種新冠疫苗的做法能夠使人安心，料可吸引「家庭客」。

星夢郵輪公司市場部副總裁葉靜文則表示，已經做好準備多項防控措施，包括須佩戴警示裝置以確保社交距離。此外，若有懷疑確診個案，可安排快速測試，亦有足夠負壓房間應對。

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記者：曾卓鋒