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【本地公海遊】有旅行社指已收到兩大公司希望「包團」　郵輪公司指已做好多項防控措施

社會 10:26 2021/05/27

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美麗華旅遊總經理李振庭表示，已有兩間大公司希望「包團」。（資料圖片）

本地郵輪「公海遊」最快7月底復辦，本港市民可參加不停靠境外的郵輪遊，惟郵輪公司及乘客須遵從政府八大防疫政策。有旅遊公司表示，已有兩間大公司表示希望「包團」。星夢郵輪公司代表則表示，已做好多項防控措施以確保社交距離。

美麗華旅遊總經理李振庭在一個電台節目上表示，當局推出相關消息後，目前已有兩間大公司表示希望「包團」。他亦認為，當局要求船員及乘客須接種新冠疫苗的做法能夠使人安心，料可吸引「家庭客」。

星夢郵輪公司市場部副總裁葉靜文則表示，已經做好準備多項防控措施，包括須佩戴警示裝置以確保社交距離。此外，若有懷疑確診個案，可安排快速測試，亦有足夠負壓房間應對。

相關報道：

【本地公海遊】「公海遊」最快7月底復辦　船員乘客須接種新冠疫苗及檢測呈陰性。詳情即看：【下一頁】

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已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：曾卓鋒

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