【女神停工】深田恭子患適應障礙症宣布停工　出席活動被指瘦到皮包骨【附適應障礙症狀】

▲ 深田恭子患適應障礙症，宣布停工。

日本38歲女星深田恭子出道逾20年，在演藝圈頗有名氣，她曾與金城武合作劇集《神啊！請多給我一點時間》，亦曾參演電影《下妻物語》。昨日（26日）她透過經理人公司宣布，因被診斷患上適應障礙症，目前暫停演藝工作，以治病為先。適應障礙症是一種因為壓力而引發的心理病，可影響工作或學業。她本周一（24日）出席代言活動時，被指身形暴瘦，令人關注其健康狀況。

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深田恭子的經理人公司Horipro表示，旗下藝人深田恭子自去年春天開始患病，這個月被醫生診斷出患上適應障礙，目前會以治療為先，需取消7月於富士電視台的劇集演出。本周一（24日）深田恭子仍有出席代言飲品的記者會，不過被指身形瘦削，傳出患病疑雲。

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於1996年出道的深田恭子曾參演的作品不少，包括《新聞女郎》、《神啊！請多給我一點時間》、《To Heart》、《拜託請愛我》、《初戀那一天所讀的故事》以及電影《下妻物語》等。形象性感的她曾被爆與KAT-TUN的龜梨和也於2018年10月分手後，11月極速戀上41歲百億地產大亨杉本宏之，當時二人被指以結婚為大前提交往，甚至傳出婚期為去年11月2日生日那天。

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何謂適應障礙症？

據台北榮民總醫院的資料，適應障礙症是指個人在壓力事件後的三個月內出現的情緒或行為症狀，且在壓力源停止後症狀未持續超過六個月的一種心理反應。

適應障礙常見的臨床症狀

台北榮民總醫院指，有些適應障礙會混合多種臨床特徵而非明顯的單一特徵，進而影響工作或學業。

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同時，院方指出，出現上述症狀者也不一定是適應障礙症，建議先去求醫。

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責任編輯：羅嘉欣