【出軌下場】渡邊杏離婚復出拍劇養家　東出昌大只願每月付$2133養子女

▲ 東出昌大與阿杏已辦妥離婚手續，結束5年半婚姻。

現年33歲的日本男星東出昌大在去年1月被踢爆偷食現年23歲的嫩星唐田英里佳，而且不倫已發展3年之久，而且出軌時，太太渡邊杏正懷孕。

事件爆出後，雖然太太渡邊杏與東出昌大育有三名子女，現時分別是雙胞胎4歲、小兒子3歲，不過堅強的阿杏寧願做單親媽媽湊大仔女，也要對丈夫出軌零容忍，即提出分居兼趕東出昌大出家門。

之後東出昌大與阿杏辦妥手續正式離婚，結束約5年半婚姻。

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▲ 東出昌大與渡邊杏因為合作《謝謝款待》而認識。

阿杏復出拍電視劇

東出昌大與渡邊杏於2013年合演晨間劇《謝謝款待》結緣，在2015年成為夫婦，一度被視為金童玉女。

可是童話幻滅，兩人至今離婚約1年，但東出昌大卻一直未支付要給3個孩子的養育費。而息影差不多兩年的阿杏將復出拍劇養家，參演10月播出的TBS新劇《日本沈沒-希望的人-》。

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東出昌大未付養育費

據日本媒體報道，杏與東出昌大離婚後，男方到今還未曾支付過孩子的養育費，而且據悉他開出的養育費是每月每個孩子1萬日元（約711港元）養育費，即是三個子女的養育費總共每月3萬日圓（約2,133港元）。

報道並指，杏雖然理解東出昌大自被踢爆出軌後形象插水，工作量受影響，收入已大不如前，可是當聽到這養育費金額時，她還是即是呆了。

杏不是因為嫌金額少而感震驚，而是認為感覺不到對方有作爲父親養育子女的誠意，因此感到十分失望，這也是兩人有關孩子撫養權到今仍未達成協議的原因。

同場加映：樊亦敏訪問