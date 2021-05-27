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【我是女演員】陳豪北上教演戲慘遭打　女演員演洞房戲向王浩信嗲聲撒嬌

娛樂 13:10 2021/05/27

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視帝北上掘金任導師教做戲，王浩信廣東話對戲，陳豪硬食拳頭。

兩位視帝陳豪與王浩信近日齊北上，任內地綜藝節目《我是女演員》的「代課老師」，與節目中的女學員對戲，重演TVB劇集《公主嫁到》的戲份。

當中，與王浩信對戲的女學員周靜波電力十足，正式出演時與王浩信亦默契滿瀉。至於陳豪沒有那麼幸運，慘被沒有演戲經驗的女學員嚴屹南一拳重擊臉部。

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王浩信獲邀擔任「代課老師」。（微博圖片）

女學員向王浩信撒嬌

內地綜藝節目《我是女演員》於日前推出的最新一集，找來TVB視帝王浩信與陳豪任代課老師，為節目中的女學員指導演技，互相對戲，重演TVB劇集《公主嫁到》的其中兩幕戲份。

王浩信與陳豪分別被安排與周靜波和包上恩對戲，另外的嚴屹南於兩場戲中皆是飾演丫鬟角色。

事前導演與女學員們不斷排練，在節目錄影時來個一鏡頭底的演出。王浩信與周靜波上演新婚洞房的一幕戲。

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王浩信與周靜波默契十足。（節目截圖）

在排練時，王浩信為令對白流暢，於是以廣東話讀出台詞，但周靜波完全聽不懂廣東話，一臉疑惑接不上，歪著頭向王浩信撒嬌大展嗲功，作為前輩的王浩信展風度，改以普通話讀出對白。

不過之後周靜波為方便王浩信演繹，努力背誦雙方的台詞、記熟走位和氣氛，正式出演時二人各以母語演出，整場戲份非常流暢，見二人默契滿分，大獲好評。

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陳豪包容後輩

至於陳豪則與包上恩對戲，不過重點則在飾演丫鬟的嚴屹南身上。

因為排練時嚴屹南需要演繹出拳打陳豪的戲份，缺乏經驗的她竟真的向著陳豪的臉部打出直拳，重擊其臉部，陳豪即一臉愕然。幸好陳豪十分大方，完成沒有責怪對方，只是忍不住大笑出來而已。

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陳豪無辜捱打。（節目截圖）

可是嚴屹南卻為此感到十分擔心，大量的陳豪則反過來給對方信心，叫好可以放心地演，並教她如何借位演出之餘，又著對方不妨打得更兇狠和誇張，才能達到喜劇效果。

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同場加映：陳豪專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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