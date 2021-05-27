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【周末好去處】九龍灣5千呎經典食鬼運動競技場　大人細路齊運動打卡兩相宜【內附詳情】

休閒消費 11:57 2021/05/27

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

連鎖日本遊戲機中心NAMCO 舉行期間限定主題活動「PAC-MAN High Scoreの狂熱」（大會提供）

講起經典的街機遊戲，Pac-Man（食鬼）可以說是當中佼佼者，亦是不少人的童年回憶。NAMCO最近與日本人氣Figure品牌TAMASHII NATIONS聯乘，於九龍灣德福廣場舉行「PAC-MAN High Score狂熱」主題活動，設多個運動遊樂競技區，讓大人細路齊齊放電，做運動出一身汗！

位於九龍灣德福廣場的NAMCO SPORTAINMENT ARENA佔地逾5,000呎，分為9大運動遊樂競技區，包括：「Basket 4」、「Shockball」、「Massage Football」、「VS Achery」、「VS Pingpong」、「Poka Poka Stadium」、「Jumbo Bowling」、「VS Handball」及「Run & Run」全都加入經典PAC-MAN風格，除了可享受運動的樂趣，打卡亦相當一流。

    點擊圖片放大
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TAMASHII NATIONS更特別推出一系列限定禮品大放送，有獎遊戲包括：「PAC-MAN Hunt！齊來尋找指定的鬼魂」，只要在NAMCO德福廣場店SPORTAINMENT ARENA，留意場內公告板，成功尋找隱藏於佈置中的指定的鬼魂，即可獲TAMASHII NATIONS小禮物一份；另外於活動期間參加SPORTAINMENT ARENA 的遊戲項目，並讚好Facebook專頁，即可獲得TAMASHII NATIONS限定環保袋一款。

「PAC-MAN High Score狂熱」主題活動

地址：九龍灣德福廣場二期5樓501A號舖NAMCO SPORTAINMENT ARENA運動遊樂競技場

日期：即日起至7月18日（星期日）

時間：上午11時至下午9時

門票：小童（6至12歲）：HK$50（首30分鐘）／HK$40（追加30分鐘）

學生：HK$60（首30分鐘）／HK$50（追加30分鐘）

一般：HK$80（首30分鐘）／HK$60（追加30分鐘）

記者：曾嘉善

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