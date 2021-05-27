【好聲好戲】汪明荃再為TVB藝員發聲　阿姐進諫要敢於新嘗試：觀眾看得很悶

▲ 汪明荃呼籲監製多給機會年輕人。

TVB綜藝節目《好聲好戲》在昨晚（5 月26日）公布成功從第3輪比賽出線的參賽者，最後由一直表現出色的陳自瑤（Yoyo）贏得4票，成功入圍總決賽，將與馮盈盈、張振朗爭總冠軍。

在《好聲好戲》節目內見證一眾後輩努力的阿姐汪明荃，就在節目中趁機為一眾藝員再發聲，表示希望監製用人唯才，不要把藝人定型，同時多嘗試用其他演員，否則觀察會睇到悶。

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▲ 汪明荃曾指TVB山頭文化問題嚴重。（截圖）

呼籲監製不再定型藝人

汪明荃在昨晚《好聲好戲》點名稱讚陳自瑤表現突出，指Yoyo雖然平日在劇集中多演苦情戲或爭吵戲，但原來演喜劇亦非常有潛質。另外，阿姐亦指楊潮凱、洪永城及新人羅毓儀的表現令她眼前一亮，稱讚他們有很多潛質有待發掘。

一向敢言阿姐更在藉節目向TVB一眾監製呼籲：「不要用來用去都是那幾個人，應該給其他藝員同事多一點機會，因為他們可以發掘的地方真的非常多，不要幫我們的藝員定型，不要老是叫他們演某一種角色，不僅演員演得悶，觀眾也會看得很悶。」

她再用心良苦地說：其實TVB還有很多藝員同事，我相信他們每一位都很願意嘗試，每一位都有很多可能性。」

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曾批TVB山頭文化問題

阿姐一向提攜後輩，同時又公開表示會觀看友台ViuTV的節目，與友台藝人保持良好關係，十分開明大方。

眾所周知汪明荃入行近半世紀，是TVB的元老之一，德高望重的她不時為TVB員工發聲，於《萬千星輝頒獎禮2017》致辭時，有感而發說：「如果公司人工可以加多啲啲，休息時間多啲啲，關心多啲啲，山頭文化少啲啲，一定可以留到更多人才オ，士氣更加高漲，我哋可以好自豪咁講我係來自TVB！」

到今年初《萬千星輝頒獎典禮2020》致辭時，阿姐稱，雖然疫情肆虐，但TVB台前幕後都做到無停手，繼續拍外景、做騷等，故此盼公司珍惜依然瞓身演出、緊守崗位的員工，並希望如果環境好轉後，希望可以加人工作鼓勵，為眾同事謀福利。

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▲ 汪明荃曾在頒獎禮上叫公司加人工。（截圖）

認節目老化要改善

而且阿姐亦大公無私，不諱言講出公司問題所在。4月初，TVB大股東黎瑞剛接受傳媒訪問時表示對TVB的表現非常不滿意，過去是「迷失十年」，又指出他眼中無綫的「五大缺失」，包括節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等。

而阿姐之後受訪時亦表示認同，直指內部山頭太多，令許多藝人失去機會。她又覺得藝員部與製作部應該緊密合作，才能發揮最大功用。

她也指「節目老化」需要改善：「晏晝、晚上乜節目都加煮餸，好悶！」她又謂近年已很少觀看TVB的劇集，大多看新聞為主。

同場加映：陳安瑩專訪