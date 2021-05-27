【婚紗開倉】一手婚紗開倉震撼價低至4折　Vera Wang婚紗加$1可換購多一件【內附地址】

▲ 葵興廠廈內的一間婚紗店舉行開倉，內裏甚至有以設計婚紗著名的美國設計師Vera Wang的婚紗，準新娘必看。

雖然新冠股情直捲全球，令不少準備結婚的新人將婚禮延期，但婚還是要始終要結，單是選購婚紗就可能叫不少準新娘頭痛，畢竟婚紗和晚裝售價昂貴，最近位於葵興廠廈內的一間婚紗店舉行開倉，內裏甚至有以設計婚紗著名的美國設計師Vera Wang的婚紗，還未選購好婚紗的準新娘一定要去看看。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HW Bridal的開倉的全是全新的一手歐美婚紗和晚裝，全場低至4折（最平低至$1,710起），而且購買一套婚紗或晚裝後，還可以加$1換購多一件。此外，購物滿$8,800再減$500。

除了一般婚紗晚裝外，微胖、大碼、加大碼一樣會有優惠，尺碼齊全，當中更包括大量歐美品牌Pronovias、White by Vera Wang、White One、San Patrick、La Sposa、Justin Alexander、Monique Lhuillier等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

留意的是為了避免在場擠迫，每個時段只接受一組客人預約，試身時段最長為2.5小時，試身不限件數。與此同時，大家只需捐款$100給「香港紅十字會」，即可享受的不限件數、完全私人空間試身服務。客人之愛心捐款，當日更可回贈$100作店內任何消費。

婚紗開倉

開售日期：由即日起至7月18日

地址：葵興葵昌路88號6樓601室

電話預約：6999 3330

記者：何偉雄