【名媛育兒】嘉頓新抱管教子女嚴謹自律要捱苦　張王幼倫：有磨練才能體會幸福

▲ 張王幼倫不認為自己是「虎媽」，而是自由與嚴謹並重，尤其重視子女的個人修養，禮貌第一，學業成績反是其次。

名媛張王幼倫（Michelle）身為3子女之母，深明「棒下出孝子」的道理，雖然孩子出生於富裕家庭，物質生活得到滿足，但是她卻要子女由零開始，靠自己努力打工出人頭地，在生活中領略「要割禾就要先彎腰」，期望子女成為對社會有貢獻的人。而由她創立的領賢慈善基金，為本地有潛質的年輕人培育藝術養份，正是其培育子女的最佳行動例子。

▲ 張王幼倫婚為育有兩女一子，其教育宗旨是讓子女追隨自己的熱情，積極培育他們成為社會的棟樑。(湯炳強攝)

嘉頓新抱、領賢慈善基金創辦人張王幼倫，與嘉頓家族第三代後人、外科醫生張力正結婚逾30載，婚後育有兩女一子，一家五口樂也融融。雖然她工作繁忙，但一切以家庭為先，身為三孩之母的她積極培育子女成為社會的棟樑，在她悉心教導下，現時3名子女均為尖子，讀律師的兒子嘉慶幫手打理家族生意，讀經濟的長女詩賢則從事飲食業，而讀地理的細女詠賢是一位小學教師。

在教育子女方式上，她不認為自己是「虎媽」，而是自由與嚴謹並重，尤其重視子女的個人修養，禮貌第一，學業成績反是其次。其教育宗旨是要子女「pursue your passion」追隨自己的熱情，就算孩子放棄興趣班、不找與修畢學科相關的職業，她也尊重孩子的意願。她續指過程才是至關重要，確保在子女探索的路上提供學習的機會，放棄抑或持續發展下去，最終選擇權取決於孩子。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

讓子女打工由低做起

為了培養孩子的自理能力，她於子女踏入13歲將他們送往海外寄宿學校，避免過分依賴外傭，變成在溫室成長的港孩。她更狠下心讓3名子女捱苦，任由他們由低做起經歷磨練，從而明白自己並不是世界中心。長女曾經隨口一句「好悶」，她馬上安排女兒到麥當勞做暑期工，勒令翌日便要上工。

我不開玩笑的，她第二日炸薯條已手受傷，抹桌子、搬貨都要自己做，那時時薪23元，她都捱足一個月。我告訴你有多幸福，道理是明白的，但無法透徹體會，現在她食完飯後會自動自覺清潔。

而兒子除了打理家族生意外，也對餐飲業有興趣，亦曾試過在餐廳打工，洗廁所、燙桌布、捧餐，統統都要做。她說：「他起初幾天要企足十多個小時，腳痛到無法行路，但是直至他有自己的餐室，就真切感受到這個經驗幫助良多，例如了解到哪一種椅子最藏污納垢。」

熱心教育的幼女，則曾到國內學校當老師一年，課餘時間亦為學生補習，更在學生的書房寄宿整整一年，每日陪小朋友放學回家，趁周末才回港與家人相聚。

▲ 她狠下心讓三名子女捱苦，任由他們從低做起經歷磨練，從而明白自己並不是世界中心。(受訪者提供)

出國留學也要學習中文

盡管3名子女均於中學時期就出國留學，但她絕不允許他們遺忘母語，變成把中文講成半鹹半淡的竹昇仔、竹昇妹，故堅持要孩子在課外時間學習中文。「我們是中國人，無論如何也要識本土語言，至少現在他們的中文沒有脫節。所以即使當時他們經常埋怨，放學後同學都去玩，自己卻要上中文堂，但我非常堅持，不想上課就免談吧！」

子女現已長大成人，有自己的一套想法，與父母或多或少都存在代溝。為了縮小代溝，她坦承仍在學習中，可是她願意改變自己，嘗試從子女的角度出發，了解下一代的想法和感受，即使大家立場迥異，仍可以開放的態度去溝通。「今時今日，我也要聽他們的。跟隨時代轉變，有時候處世或工作上都會意見不一致，我亦嘗試明白下一代的想法，如果我不肯改變，就無法與仔女溝通了。當然過程中也會有爭執，但尊重彼此有不同意見的權利，最重要的是要互相溝通。」

▲ 與音樂家郎朗合作，培育年青人藝術。(受訪者提供)

由她創立的領賢慈善基金已踏入第10年，致力為港人提供藝術類獎學金及贊助，期望將本地文化宣揚到世界舞台。每年都堅持舉辦慈善晚宴，今年與法國五月藝術節聯手呈獻，由中國鋼琴家張勝量（牛牛）、以及法藉大提琴家貝樂安（Laurent Perrin）合作演奏慈善音樂會，牛牛更擔任大師班教師親自指導學生、分享鋼琴演奏藝術和經驗，對於學音樂的學生來說是難能可貴的課程，冀望年輕人有所啟發。

記者：曾嘉善

場地：香港君悅酒店